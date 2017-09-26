《技术解析》LME期铜可能在三个月内测试7,131美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡9月26日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜三个月内可能测试每吨7,131美元的阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2k0kuvJ

该阻力位是上升C浪的38.2%费波纳奇预测位，此浪是从2008年低点2,825美元拉出的三浪周期的第三浪，长线走势可能强到足以最终伸展至8,870美元。

LME期铜在9月初差一点就触及近期目标位7,131美元。始于9月5日高点6,970美元的跌势，被归类为从2011年高点10,190美元拉出的下跌趋势的回落走势。这波回落行情可能大体已经结束，很快或可重拾涨势。

始于2016年1月15日低点4,318美元的涨势为修正型波浪结构，包括三个波浪。费波纳奇预测分析显示，第三浪(c)可能伸展至7,349美元，该水位是100%费波纳奇预测位。

图表：tmsnrt.rs/2y5kr8n

该分析还显示，支撑位在6,406美元，LME期铜似乎在该水位附近企稳。若升穿6,628美元，可能继续向6,903美元迈进。

若无法突破6,628美元，则表明LME期铜在6,406-6,628美元区间进一步盘整，或扩大从6,970美元向6,183美元修正的走势。(完)