《技术解析》LME期铝三个月内可能测试每吨2,330美元的阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡9月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在三个月内可能会测试每吨2,330美元的阻力位，若突破可能为升向下一道阻力2,480美元开辟道路。

图表：tmsnrt.rs/2y8emrC

2,330美元为2008年7月高点3,380美元至2009年2月低点1,279美元跌势的50%费波纳奇回档位。

受(3)浪驱动，期铝正在稳步上行。(3)浪是始于2015年11月低点1,432.50美元的五浪周期的第三浪。

该浪已升破2,082美元，正在向2,330伸展。不过，该浪必须攻破位于2,279美元的较低阻力位，才能继续升至2,330美元。2,279美元是2011年5月高点2,803美元至1,432.50美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。

位于2,279-2,330美元的阻力区间可能强劲到足以触发一轮适当调整，或至少在几周内阻止强大的(3)浪。

一旦铝价跌破现在为支撑位的2,082美元，多头就应该警惕了，因跌破该点位可能意味着将向1,956美元回落，狭窄的上行通道中也暗示了这一点。(完)