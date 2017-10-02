金属期市：LME期铜小幅走高，市场因中国适逢假期而交投清淡

路透马尼拉10月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一上涨将近1%，市场交投迟缓，头号金属消费国--中国因本周适逢国庆假期而缺席市场。

0439GMT，三个月期铜涨0.8%报每吨6,534美元。该合约在第三季度涨9.2%，为连续第五个季度收高。

从期铝至期锌以及期镍等其他金属小幅上升。

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。

美元周一以走高开启10月交易的序幕，受助于美债收益率(殖利率)上涨；欧元则承压，因投资者密切关注西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚当局称90%的投票民众赞成脱离西班牙。

日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。

根据路透看见的一封公司信函，美国自由港麦克默伦铜金矿公司强烈反对印尼政府所提的一项分拆计划。

日本三菱材料称计划在10月-3月期间生产181,830吨精铜，比上年同期增加14%。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 戴素萍/高琦)