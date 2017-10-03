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金属期市：LME期铜与期锌下滑，因获利了结打压
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#亚洲
2017年10月3日 / 凌晨1点57分 / 15 天前

金属期市：LME期铜与期锌下滑，因获利了结打压

1 分钟阅读

路透悉尼10月3日 - 伦敦期铜和期锌周二下跌，投资者在亚洲假日期间交投清淡之际了结获利。本周开局时为上扬局面。

大宗商品交易商称，上海期交所在中国国庆长假期间长达一周的休市，可能拖累伦敦金属交易所(LME)合约在亚洲时段的交投活动。

伯斯的一名金属交易员表示：“我们在早盘看到一些对期铜和期锌的获利了结，这些合约周一走势强劲(期锌触及逾10年最高水平)。”

0125 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%报每吨6,463.50美元，完全回吐隔夜市场的温和涨幅。

三个月期锌跌0.2%至每吨3,230美元。周一期锌在LME市场上表现名列前茅，触及2007年8月以来高点3,248。

印尼矿产资源部一位官员表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司有关Grasberg矿经营问题的协商即便不能在本月取得结果，该公司旗下的印尼分公司仍然可以继续出口铜精矿。

日本三菱材料周一表示，由于提高炼厂产能，计划今年10月至明年3月期间生产精炼铜181,830吨，较上年同期增加14%。

LME三个月期镍扭转隔夜市场跌势，涨0.7%报每吨10,467.50美元；期铝几近持平于每吨2,104.75美元。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 陈宗琦/龚芳)

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