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金属期市：LME期锌连续第二日触及十年高位，因担忧中国产量
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2017年10月3日 / 下午4点53分 / 15 天前

金属期市：LME期锌连续第二日触及十年高位，因担忧中国产量

1 分钟阅读

* 期锌升至2007年8月来最高每吨3,292美元

* 期铅涨至六年高位每吨2,591美元

路透伦敦10月3日 - 期锌周二连续第二日触及十年高位，逆转稍早的跌势，因对中国供应中断的担忧推高价格，而伦敦金属交易商（LME）库存再次下降。

期锌连续第四日上升，因投机者押注中国治理环境污染可能打击产量。

“看来中国当局相当重视这次污染防治工作，”Capital Economics分析师Caroline Bain说。

“锌肯定是供应最紧张的基本金属之一，”Bain说，“我们看到过去两个月中国锌进口大增，今年迄今其锌产量下降。”

期铅升至2011年8月来最高。

LME三个月期锌触及2007年8月来最高每吨3,292美元，后回落，收报每吨3,264美元，当日上升0.9%。

因进行环境检查，中国四川省约60%的铅锌矿停产长达一个月。

周二数据显示，LME锌库存下跌1,025吨，令今年迄今跌幅达到64%。LME数据显示，一实体持有50-80%的锌库存。

LME期铜升0.4%，收报6,520美元，连续第二天攀升。

路透技术分析师王涛表示，LME期铜升穿阻力位6,514美元可能暗示从9月22日低位6,366美元反弹的势头将会延续。

期镍收高2.2%，报10,620美元，上日下跌逾1%。

期锡收涨0.6%，报20,800美元。期铝收高1.4%，报2,130美元。期铅收涨2.9%，至2011年8月来最高的2,591美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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