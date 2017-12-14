金属期市：LME金属上涨，因美元下跌且中国制造业数据乐观

路透墨尔本12月14日 - 伦敦金属周四基本上扬，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持货币政策前景不变后美元下跌，而中国和日本工厂数据令人鼓舞，令情势更加乐观。

0211GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.4%至每吨6,752美元，一度触及12月5日以来最高点6,765美元，上日上涨1%。技术面好转，此前收于100日移动均值6,690美元上方，该水平现为支撑位。

沪铜攀升0.9%至每吨52,620元人民币。

LME期镍上涨1.9%，上海期镍反弹1.2%。

中国1-11月固定资产投资同比增长幅度放缓至7.2%，在此同时11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略高于市场预期。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

美元下跌，之前美联储并未因经济稳健成长的迹象而将明年升息次数预估调高为四次，反而是提出对通胀的疑虑。

中国国家统计局公布，11月原铝产量连续第五个月减少，冬季冶炼厂限产措施令产量来到2015年2月来最低。

周四公布的调查初值显示，日本12月制造业活动以近四年来最快的速度扩张，因新订单加速，表明经济将延续持续近两年的成长势头。(完) (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 戴素萍/王颖)