《技术解析》LME期铜可能在三个月内升至8,001美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿王涛

路透新加坡1月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能在三个月内升至每吨8,001美元，因其已经突破了7,131美元的关键阻力位。

图表1：tmsnrt.rs/2CdFPXm

上述阻力位为上行(C)浪的38.2%费波纳奇预测位。(C)浪是始于2008年低点2,825美元的三浪周期的第三浪，该浪可能足以行进至8,870美元。

从2011年高点10,190美元展开的下行趋势线已被打破，标志着从上述高点开始的下行趋势将逆转。

8,870美元的目标位可能太过遥远，不太现实。合理的目标位在8,001美元，2015年1月16日至2017年7月21日的头肩底形态也反映出这一目标位。

(C)浪也由三浪组成。仔细观察A浪的结构可以发现更多细节。

图表2：tmsnrt.rs/2CeT3D2

A浪的第三浪(c)的长度大约是第一浪(a)的2.14倍。C浪和A浪之间也可能存在这样的比例关系。换句话说，C浪还远未结束，因其长度可能远远超过A浪。

支撑位在7,092美元，失守后将跌向6,628-6,903美元区间，该区间由C浪的61.8%和76.4%预测水平组成。(完)