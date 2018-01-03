《技术解析》LME期铝第一季或在2,377美元附近短暂触顶，调整后再涨

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡1月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝未来三个月或逼近每吨2,377美元阻力位，并在该水平附近开始一波调整，之后恢复涨势。

技术图：tmsnrt.rs/2Cf5fUD

该阻力位是上行C浪的61.8%费波纳奇预测位；该C浪为所推测始于2009年2月低位1,279美元三浪周期中的第三浪。

一般而言，该61.8%预测位是一道关键障碍。始于2016年3月24日低位1,475美元五浪周期可能的完成，会加大在2,377美元附近调整的可能性。

该五浪周期的第5浪正在向2,377美元展开。由于第3浪已经延伸较多，5浪不太可能大爆发延伸至2,377美元上方。

前道阻力位2,197美元引发了4浪修正，设想2,377美元的阻力位可引发更大的(4)浪是符合逻辑的，因为这道阻力位的力道更强。

尚不十分清楚这道(4)浪的深幅。2,197美元看似是可接受的推测点位。必须指出，上行趋势仍将保持不变，或最终延伸至2,377美元上方。(完)