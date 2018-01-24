金属期市：沪铜追随伦铜走跌，LME铜库存跳增

路透北京1月24日 - 上海期铜周三下跌，追随伦铜周二的跌势，此前伦敦金属交易所(LME)精炼铜库存激增，对中国铜进口需求力道的担忧也加大。

数据显示，LME的铜注册仓单MCUSTX-TOTAL周二跳增28%，交易商表示后续还会有更多仓单。

据经纪商Argonaut Securities称，已取消的LME铜注册仓单周二下降16%至44,000吨，为四个月最大降幅。

分析师Helen Lau在研究报告中称，“注销仓单的减少可能暗示中国1月进口兴趣疲弱，”

据海关周二公布的数据，中国12月进口未锻造铜较上年同期减少6.9%。

上海期交所主力3月期铜收低1.7%，报每吨52,730元人民币(8,249.89美元)，创下12月6日以来最大单日跌幅，而且是12月14日以来最低收位。

0754GMT时，LME三个月期铜涨0.3%至6,945美元。

经纪商Marex Spectron在报告中称，“所有目光今日都在关注库存，看其是短期趋势的开始，还是昨天仅是一次性走势。”

沪铅近期升势消退，收盘持平于每吨19,575元人民币，沪锌跌1%报25,875元。(完) (编译 白云/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)