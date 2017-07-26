独家：伦敦金属交易所将在数周内推出黄金和白银参考价

路透伦敦7月25日 - 伦敦金属交易所(LME)周二向路透称，将开始发布黄金和白银参考价。这可能将挑战洲际交易所(ICE)(ICE.N)运营的基准价格的主导地位。

全球贵金属生产商和消费者都利用伦敦金银市场协会(LBMA)的基准价格来为合约定价。

ICE每天两次通过电子竞标确定LBMA黄金价格，并在本月打败LME获选为LBMA白银基准价的新运营方。

LME将公布基于其黄金和白银期货交易的替代价格。该交易所本月稍早才推出金银现货合约。

“在贵金属市场重要参与者多次要求下，LME打算发布其金银合约的日内参考价，”LME向路透表示。

知情消息人士表示，LME一直在监看参考价，以确保能可靠地与更广大的市场相符，并将在数周内对外公布。该参考价是以一分钟的交易量加权平均价格计价而得。

消息人士并称，LBMA黄金基准价竞标于伦敦时间上午10:30和下午3点举行，白银则在中午举行，LME参考价可能会在同一时间发布。

消息人士称，参考价将可免费使用。ICE则是对把LBMA金价纳入合约的作法收取授权费。

ICE和LBMA均未予置评。

消息人士表示，“如果LME能提供类似价格，而且是免费使用的，许多人已表示将乐于改采这些参考价。”

一位任职于支持LME贵金属合约的银行的消息人士认为，如果交易量够大，假以时日基准价将会换至该交易所。

“大家将会看看该平台的流动性，他们可能会从中得到基准价。”(完)