中国能源：LNG价格下跌，因工业用量受限且供应紧张缓解

路透北京1月4日 - 中国北方液化天然气(LNG)价格较不到两周前触及的纪录高点下跌40%以上，因为供应紧张局面有所缓解，而且工业用户的用量受到限制。

行业网站液市(www.yeslng.com)周四公布，内蒙古地区的LNG出厂价为每吨5,700元人民币(877美元)，12月24日报9,750元人民币。同期陕西省LNG价格下跌46%至5,520元人民币。

“一些工业用户的天然气供应被切断，或无力承担其费用，”位于中国北部河北省唐山市的唐山华普燃气有限公司采购销售经理李瑞鹏表示。

“随着南气北运持续，天然气供应量有所增加，”李瑞鹏表示。

今冬中国天然气需求激增，之前政府要求家庭和企业用户的冬季取暖由煤改气，以减少烧煤产生的污染。根据这项计划，工业用户可能在供应短缺时被切断天然气供应。

图表：中国液化天然气价格脱离纪录高位

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IHS Markit分析师Diao Zhouwei说，上月创纪录的价格迫使一些工业用户甚至部分居民用户从天然气改用液化石油气或者煤。

另一位要求匿名的LNG运输交易员称，汤森的一些钢厂不得不停产，因为燃料成本太贵。

“一些厂子可能要到取暖季结束后再恢复生产，”这位交易员。

12月18日，就在天然气价格飙涨之际，中国发改委要求国有能源企业每天减少工业供气约1,500万立方米。

然而，控制工业供气并未使进口LNG价格的跌幅像国产天然气的出厂价跌幅那么大。

据液市网报导，过去十天，中国石油曹妃甸天然气接收站的出站天然气报价下跌了22%，报每吨5,130元人民币。

该网站称，中国石化青岛接收站的出站价同期几无变动，周四报每吨7,400元人民币。(完) (编译 王灿/郑茵/王琛；审校 李春喜/王洋)