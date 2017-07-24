因指定顾问辞职而退出伦敦AIM市场的公司数量创纪录高位--研究

路透伦敦7月24日 - 英国会计师事务所UHY Hacker Young称，因指定顾问辞职而退出伦敦初级股票市场的公司数量创纪录高位。担任指定顾问的通常是券商或投行。

截至6月30日的一年间，有14家公司在他们的指定顾问(nominated adviser，NOMAD)辞职后离开了伦敦另类投资市场(AIM).FTAI。

UHY Hacker Young周一发布的研究报告显示，这追平了历史最高位，高于2011/12年度的三家。该事务所为AIM市场指数下的逾20家公司提供审计服务。

指定顾问负责确保他们的客户遵守另类投资市场的规则，也经常负责向客户公司提供股票交易和研究服务。

“另类投资市场目前很不受指定顾问的待见，许多券商和投行减少了他们对初级市场高风险领域的敞口，”UHY Hacker Young的合伙人Laurence Sacker提到研究报告的内容时说。

“这对在AIM上市的规模较小或结构更复杂的企业，以及扎根于新兴经济体的企业影响尤其大，因为指定顾问觉得他们无法再担负股市要求的责任了。”

Sacker称，顾问辞职的理由不尽相同，但“最可能的理由是他们对公司的管理层失去了信任”。

另类投资市场的上市公司必须在一个月内找到新的顾问补上空缺，否则就会面临从该市场摘牌的风险。

过去一年的知名摘牌企业包括Sable Mining SBLM.L，该公司执行长因贪污而被起诉后，指定顾问Cantor Fitzgerald在9月辞职。

该指数还对大量中资上市企业感到头疼。2016年的一项调查显示，三分之二的指定顾问在与亚洲企业沟通方面面临困难。

数家中资企业在指定顾问辞职后被摘牌，当中包括LED International和亚洲陶瓷(Asia Ceramics Holdings)。(完)