伦敦科技业的国际招聘受到英国退欧的阻碍--调查

路透伦敦11月16日 - 根据行业机构Tech London Advocates的一份调查，伦敦的科技业者中有三分之一的国际招聘因为英国决定退出欧盟而无法实现。

因此，有接近三分之二的伦敦高科技公司老板认为，英国公投决定退欧已经损及伦敦科技业的国际声誉，尽管他们表示伦敦仍是初创企业最佳去处。

英国科技行业一直高调表达他们对英国退欧、特别是终止劳工自由移动的疑虑，认为这可能会损及伦敦作为欧洲科技初创企业主要根据地的地位，同时也不利于主要网路集团的投资。

在英国退欧公投之后，包括Facebook、谷歌、亚马逊以及Snapchat都已经宣布扩大伦敦事业的计划，但他们也表示需要能够吸引最佳人才。

汇集了5,400位科技创始人的Tech London Advocates称，根据对机构中113位成员的调查显示，三分之一的企业在国际招聘方面较为困难，他们将此归咎于英退。

但有60%表示，他们仍然相信伦敦是开创科技公司的最佳之地。

“企业家是由他们变挑战为机遇的能力界定的，伦敦科技行业的氛围越来越可以决心、信心和雄心来形容，”Tech London Advocates创始人Russ Shaw称。

“减少对欧洲人才的接触会导致科技公司增长更为艰难，但伦敦注重强化与欧洲乃至全球科技中心的关系，而且这已经在加速我们的投资渠道。”

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二表示，英国在退欧之后，会将发放给科技等领域杰出人才的签证数量翻倍至2,000个，以帮助推动英国继续前进。(完)