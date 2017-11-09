美债岌岌可危程度为40年来之最--Loomis Sayles经理Fuss

路透东京11月8日 - 全球最资深的基金经理人之一Dan Fuss表示，他管理的旗舰债券型基金已经缩减高收益公司债敞口，并提高持仓的质量，警告称美国债券市场对于抛盘的承受能力要逊于1974年金融市场动荡以来的任何时刻。

他称，市场吸收抛盘的能力已经转弱，有部分是因为造市商的数量减少，而一度大手笔买进的欧洲和日本投资人，将有可能因为利率环境的关系而开始减持。

美国政治走向极端、国会处于瘫痪状态，这让他想起1974年的景况，当时华盛顿因为水门案事件大受震撼，美国债市则是因为通胀难消而惨跌。

Loomis Sayles债券基金(LSBDX.O)(LSBRX.O)已将风险敞口降至1991年成立以来最低，平均久期为约6.5年，相当于典型基金的一半。平均债券评级达A，高于一般水准的BBB。

“根据我59年的经验，当在薄冰上时，小心点总是好事，”他称，“可以在边缘溜冰，但不能往中间滑去。”

尽管他的策略保守，但他9月底止仍交出了7.41%的报酬率，与垃圾债券基金指标--美银美林美国高收益总回报指数(BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Total Return Index)的7.4%报酬率看齐，而且还是美国领航集团(Vanguard Group)总债券指数(Total Bond Index)基金的两倍有余。

美国高收益债券表现突出，吸引外资投入，尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息。美银美联指标收益率过去12个月已经从6.62%降至5.57%，在此同时美国指标公债收益率已从1.83%升至2.34%。

不过Fuss警告称，重重风险正在升高。

“我并不是要试着喊出‘世界末日’，但不能排除此一可能性，”他说道。“以往世界末日的机率是1%，现在则是15%或20%。如果飞机失事的机率有15%，你还会搭乘吗？这是一个问人家对风险态度的好问题。”(完)