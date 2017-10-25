分析：韩国乐天祸起萨德“中国梦”碎 重整旗鼓成本高昂

路透首尔10月25日 - 面对韩国政府为了部署萨德而交换地块所施加的压力，韩国综合企业乐天集团当时原有充分理由持保留态度。

2017年9月8日，浙江嘉兴一家关门的乐天玛特超市。REUTERS/Adam Jourdan

从不情不愿签署完将韩国南部一处高尔夫球场换为首尔附近一块地，到现在时隔仅八个月，乐天在中国十年之久的布局如今已支离破碎，为其增长前景划上大大的问号。

中韩外交关系因美国萨德反导弹系统部署问题生隙，而乐天这家从零售到化工多领域覆盖的巨头成为最醒目的“祭品”公司。

乐天因为易地事件遭中国抵制，料折价出售旗下中国超市，规模或仅为当初投资额的一小部分。据公司管理人士及投资者称，该公司投资大型购物中心的计划无限期暂停，而且在韩国主要依赖中国游客大手笔支出的业务，像是冰淇淋、旅游等，都陷入挣扎。

乐天一位管理人士称，这一韩国第五大综合企业目前正寻找在印度、缅甸等新兴市场的收购机会，比如食品公司等。

但投资者及企业专家称，没有哪个市场能轻易代替中国或是提供中国曾给予的前景。

“这对乐天而言是一大挫折，”企业经营成果评价网站CEO Score总裁Park Ju-gun称。“该集团需要调整策略。它可通过在东南亚市场的更多作为来勉强应对，但中国对零售商来说是个很难取代的重要市场。”

**不能说不**

另一位乐天高层称，该集团正在努力提振化学品业务。该业务目前在集团营收中占25%。

但迈达思基金管理有限公司执行长Heo Pil-seok称，鉴于全球大宗商品价格的波动性，大规模投资化学品业务会使乐天的营收变得更不可预测。迈达思管理的资产规模达9.4万亿韩元(83.2亿美元)。

乐天面临备受关注的继承人之争和贪腐调查困扰，该集团在2月同意了政府提议，为部署萨德(THAAD)反导系统提供土地。

“我们曾为是否接受政府提议而苦恼，”另一位乐天高层对路透称。由于事情的敏感性，该高层要求匿名。

“但我们不能说‘不’，因为这关乎国家安全。如果我们对政府说不，那就没法在韩国做生意了。”

**损失扩大**

自萨德部署以来，旅行社称中国方面已禁止组团赴韩旅游，游轮公司也在航线中抹去了韩国港口的停靠，且一些航班也被取消。

在中国的112家乐天玛特大卖场，在这一年中的大部分时间里都因据称的消防安全问题几乎全部处于停业，目前乐天集团已将这部分业务挂牌出售。

银行人士表示，这可能会卖个几亿美元，较乐天在该项业务上约1.9万亿韩元(合16.8亿美元)的投资来看是小巫见大巫。

继乐天在中国沈阳和成都数以十亿美元计的购物和娱乐综合建筑项目被无限期叫停后，乐天的建筑和融资业务也受重创。

乐天酒店今年上半年录得首个营运亏损，这是其自2008年开始对外公布业绩后的头一遭。中国赴韩游客骤减导致乐天酒店主营的免税业务备受打击。

部分源于萨德的影响，乐天酒店IPO计划也被无限期延后，尽管乐天正在推进将旗下四个业务部门重组到一个控股公司。

Korea Investors Service分析师Kim Ho-seop警告，新的控股公司将面临中国业务恶化及国内获利能力下滑的问题。

**求助无门**

韩国政府9月时允许受萨德风波影响的企业递延税项，但对于重建受创的中国业务，政府并没有提供任何协助。

韩国当局虽向政策银行提供资金，以协助受影响的汽车零部件供应商，但对乐天没有提供任何额外金援。

投资人也逐渐失去信心，乐天集团关联企业股价表现均落后大盘。

一些投资人指出，虽然撤离中国在短期内可以止血，但乐天转战其他市场的计划可能最终一样艰难。

“对于像乐天这样的零售业者而言，扩大在印尼及其他东南亚的业务，面对的风险其实一样大，”Midas International Asset Management执行长Heo Pil-seok指出。“很多人往往会低估每个国家特有的文化差异及其他社会差异。 ”(完)