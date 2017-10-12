《路透精英汇》乐天化学预计到2020年石化市场将“平稳至坚挺”

路透首尔10月12日 - 韩国乐天化学(011170.KS)预计到2020年全球石化市场将依旧“平稳至坚挺”，因油价较低；但该公司执行长Kim Gyo-hyun希望将该公司原料多样化，以帮助削减成本。乐天化学是韩国第二大石化生产企业。

Kim在路透全球商品峰会上表示，乐天化学受益于油价较低，因该公司的主要原料石脑油即提取自原油；原油对于其业务的影响高于供需因素。

“到2020年，石化市场可能将平稳至坚挺，因油价料将维持在每桶60美元，”Kim在3月成为执行长后首次接受采访时称。

“有鉴于此，像我们一样拥有石脑油裂解装置的石化企业的获利情况可能变化不大。”

乐天化学有望在2018年底前将其全球乙烯产能提高40%，至每年450万吨，扩大韩国丽水市的工厂，并在美国路易斯安那州与Axiall建立一个乙烯裂解装置。

这家位于路易斯安那州的工厂将帮助公司原料多元化，不再主要依赖石脑油。

“在450万吨的预期总产能中，若乙烷裂解装置占到150万吨，那就能使我们30%的原材料转向乙烷或者液化石油气，”Kim说道。

“鉴于此，我们便能实现稳定获利，哪怕油价涨到100美元，我们也可成为可持续发展的石化公司。”

Kim亦表示公司希望能扩大东南亚市场，因该市场石油化工产品需求稳定，充满吸引力。

“我们打算增加一座石脑油裂解装置以确保东南亚的市占率，”他说道。“我们在考虑马来西亚和印尼。”(完)