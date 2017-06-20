综述：中国监管高层热议金融稳定 防风险与促改革当并重

作者 李铮/张金栋

路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。

他们在上海召开的2017陆家嘴论坛上并指出，去杠杆引导资金脱虚入实的同时，必须更加有效地防控风险，对潜在的金融风险必须要高度警惕并加以有效防范，亦不能因为部分金融乱象和风险，就动摇和停止必要的金融改革与创新。

“金融如果不稳定，往往会出大乱子。”央行行长周小川称，市场和机构的不健康导致市场不稳定，容易产生危机。

他认为，越是重要角色越是要靠市场化，要防范金融危机首先要保证金融机构的健康性，对那些高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不可以宽容，而越是不开放不竞争往往会纵容这些低标准。

有接近央行的权威人士向路透透露，央行多地中心支行早前对辖内银行的存款保险风险评级进行现场核查，内容涵盖保费是否足额缴付等。

“现在部分金融机构的根本问题是，一些部门一些地区都在捂盖子，不愿意揭盖子，没有市场化的约束，让机构有序退出就很难。要充分发挥存款保险的职能，让市场约束真正发挥作用，才能使得金融市场真正出清，同时也会推动有序去杠杆。”该权威人士称。

目前中国金融业总体安全稳定，具体到银行业来看，不良贷款比例仍然处于较低的水平，一季度末商业银行不良率为1.74%，同时抵御风险的能力也较强，拨备覆盖率整体仍然在170%以上，资本充足率在13%以上，在世界上均处于较高水平。

不过，银监会副主席王兆星表示，金融业具有较强的亲周期或者顺周期性，经济结构调整过程中前期所积累的一些金融风险会不断暴露，也会出现一些新风险，甚至会出现各种金融风险的叠加，给金融安全稳定带来潜在威胁，必须高度警惕和有效地加以防范。

上海市市长应勇提到，上海金融风险总体可控，但维护金融安全须臾不可掉以轻心。在他看来，让金融活水更多、更好地流入实体经济、促进实体经济茁壮成长的同时，必须更加有效地防控风险，这是推动金融健康发展的前提和基础。

证监会副主席姜洋亦指出，当前国内资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠，证监会将继续保持监管定力，对行业和市场证明行之有效的监管措施和做法不动摇，对市场反映的问题要及时应对，“坚决防止大起大落，守住不发生系统性风险的底线。”

中国金融时报周一发文称，各方要充分认识到，当前金融去杠杆决心不会动摇，防范金融风险、维护金融安全的目标不会改变；从国内看，随着经济增速放缓，过去被高速度掩盖的部分风险隐患也有显性化的趋势。

**不因风险终止必要的改革**

为防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及银行业同业等业务不合理的加杠杆行为，过去一段时间，央行及银监会等不断加强对金融机构加杠杆行为的监管，引导金融去杠杆。与会官员普遍认为，有必要继续推进金融改革，加强监管并及时弥补监管真空。

王兆星就谈到，相对于经济健康发展的客观需要而言，中国金融改革不是过快了，而是相对滞后；金融创新不是过多过度，而是相对不足。

“不能因为出现了一些金融乱象，一些金融风险，就动摇和停止所必须进行的金融改革和金融创新，加强金融监管、治理金融乱象，防范金融风险，与深化金融改革、推进金融创新并不是矛盾对立，而是辩证统一的。”他称。

针对近期市场关注的银监会推迟部分银行递交“三三四”（“三违反”、“三套利”和“四不当”）自查报告，有地方银监局官员对路透表示，“这可能是对政策一种误解，银行业已经完成了阶段性初步的自查，对于部分审慎经营的机构，自查不存在是否延迟的问题；对于自查发现问题的机构，银监会允许继续自查整改。”

周小川以当年引入外资银行为例强调金融业是竞争性服务业，要坚持市场化改革方向，“国内商业银行从竞争中学习到了很多内容，为金融业带来产品的演变、市场建设、业务模式、管理经验等一系列的变化，...外资银行的进入也对国内政策带来了改革的压力，其中包括会计准则、监管标准以及最近所开展的营改增的改革。”

他并指出，当然个别人也许会从自身行业的利益出发，主张对金融业进行保护，等成长壮大后了再开放、再参与国际竞争。不过各国的经验表明，保护导致懒惰、财务软约束等问题，反而使竞争力更弱，损害行业发展。

保监会副主席黄洪则表示，当前保险业存在的不少问题恰恰是因为改革没有到位造成，下一步将继续改革保险监管，有效防控风险，包括价格监管改革、资本监管改革、风险处置改革等内容。

王兆星建议，通过深化改革真正构建具有逆周期、动态调节功能的金融宏观审慎管理体系，以有效防止各种泡沫的形成，防止金融危机的发生以及给经济造成的重创；同时，构建起一个包括金融监管政策和标准的统一协调体系，也要建立起金融风险的有效化解和处置体系。

“各监管部门应具有充分的监管资源和手段，来有效实施监管，最大限度地防止监管的真空和重叠。”他说道。（完）