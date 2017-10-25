焦点：奢侈品销售回春 中国及千禧一代消费者成主力--贝恩

路透巴黎/米兰10月25日 - 根据谘询业者贝恩公司资料，今年高档手袋、鞋子及珠宝等奢侈品的全球销售成长幅度高于预期，主要拜中国及年轻世代消费者需求之赐。

资料图片：2015年9月，法国巴黎，在一家爱马仕店营业前排队的顾客。REUTERS/Charles Platiau

贝恩在周三公布的年度报告中预估，在2016年呈现停滞之后，2017年以恒定汇率计算的个人奢侈品营收料将成长6%至2,620亿欧元(3,080亿美元)。

这高于此前预估的成长2-4%。这一亮丽的前景与法国LVMH集团(LVMH.PA)或Brunello Cucinelli(BCU.MI)等奢侈品零售商的获利上扬相辉映；LVMH旗下拥有珠宝品牌宝格丽(Bulgari)及流行配件品牌路易威登(Louis Vuitton)等事业。

近几年欧洲面临一连串的安全威胁，导致当地的游客支出减少，在此同时中国经济放缓令奢侈品行业受到动摇。

但赴欧游客消费再度井喷，而且中国中产阶级的需求迅猛反弹，帮助抵消了美国市场偏冷清的影响。

贝恩称，零售商竭力拉近奢侈品与更年轻群体的距离，并在欧洲和卖价更高亚洲间架起桥梁，也已经有所回报。

“奢侈品公司已经重建策略，正在重新赢回从顾客那里失去的信任，”贝恩合伙人、也是报告的联合作者Federica Levato称。

在2017年的奢侈品市场中，中国购物者占到了32%，超过了其他任何一个国家，这要归功于他们在国内外购买量齐涨的情况。

贝恩咨询公司预测，随着在线销售的稳定增长，2020年之前，整个奢侈品行业可能每年将取得4-5%的增幅。为了体现品牌的高档，在线销售过去在销售中扮演边缘角色。

到2025年在线销售在所有销售中所占比率预计将从当前的9%上升到25%。

**Z世代**

贝恩咨询称，出生于1980年代初至1990年代中期的千禧一代已经占据了三分之一的市场，在他们之后的Z世代出生在智能手机时代，也已经开始在奢侈品市场占据一席之地。

奢侈品牌已越来越多的转向社交媒体或聘请歌星及所谓的有影响的人作为代言人，使他们的产品符合年轻一代的品味，而且通过T恤衫、运动鞋和牛仔装等产品进军休闲服饰和街头潮牌等领域。

不过这些措施也会有代价。贝恩咨询发现，尽管65%的奢侈品公司2017年的营收将录得增长，但只有35%的企业能实现营业利润增长。(完)