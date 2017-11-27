中国金融：M2增速放缓不会对实体经济产生较大负面影响--人民日报

路透北京11月27日 - 人民日报周一刊登文章称，中国广义货币供应量(M2)增速降低是前几年高增长后向合理水平的回归，有利于防范金融风险，不会对实体经济产生较大负面影响。M2增速虽然放缓，但维护流动性稳定和实现金融安全的重要性没有改变。

刊登在金海观潮栏目下署名王观的该文指出，M2增速降低受金融去杠杆影响较大，是金融监管加强的反映；另一方面，金融创新发展带来的“存款搬家”影响了M2增速提升。

“近一年多来，M2略显反常的低增速状态备受关注。有人担心这种增速持续低位会加大经济下行压力，影响市场流动性，推高市场利率。从数据看，M2每个月都不到10%的增速与过去相比确实低一些，但是对于这一变化的产生原因和实际影响，应当全面客观认识，不必反应过度。”文章称。

央行此前公布数据显示，10月末M2同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点，结束9月的短暂回升。该数据也低于路透调查中值9.2%，并再次创下历史新低。

人民日报的上述文章认为，一方面，M2增速降低受金融去杠杆影响较大，是金融监管加强的反映。过去，M2增速较高有其客观原因，比如与住房等货币化密切相关，也与理财等业务发展较快有关。近期M2增速减慢，正是加强金融监管、缩短资金链条、减少多层嵌套的体现。

随着金融去杠杆进程的推进，表外融资渠道减少，虽然部分表外融资转移到表内，表现为银行信贷增加，但贷款以外的表外融资压缩更多。可见，M2增速降低是前几年高增长后向合理水平的回归，有利于防范金融风险，不会对实体经济产生较大负面影响。 另一方面，金融创新发展带来的“存款搬家”影响了M2增速提升。近年来，金融创新快速发展，居民和企业存储货币的途径不断增加，包括银行表外理财、货币基金、互联网金融存款、各类资管计划等，这些金融产品货币属性都很强，增长都很快，但并没有完全在银行体系的报表里体现出来。

并且，很多企业和居民选择货币基金等存款以外的形式储蓄，导致银行存款来源不足，负债压力加大，派生贷款的能力下降。从某种程度上讲，M2增速没有那么低，有些是“存款搬家”，未必真的意味着货币增速下滑。

**低M2增速可能成为常态** 文章称，过去很长一段时间，市场一直把目光放在M2的增速上，似乎透过其任何微小变化都能解读出有关经济运行的喜与忧。然而，随着金融去杠杆的深化和金融回归服务实体经济的推进，比过去低一些的M2增速可能成为一种常态。

在新的背景下，影响货币供给的因素变得更加复杂，M2与经济发展的相关性也在下降，其预测性、可控性可能没有过去那么强，对其变化不必过度关注。 对此，看社会融资规模的数据也能得到印证。社会融资规模与M2是一枚硬币的两面，前者是从全社会资金供给角度反映金融对实体经济的支持，后者是金融体系提供的流动性和购买力，反映了总需求的情况。

今年二季度以来，相比M2增速下降，社会融资规模增速趋势向好，依然保持平稳，正说明金融对实体经济的资金支持并无减弱，实体经济流动性未过多受到金融去杠杆的影响。 从根本上讲，无论是M2还是社会融资规模，支撑数据背后变化的还是中国实体经济发展情况。对金融业而言，去杠杆是未来大方向，但去杠杆不等于过快压缩信贷，M2增速虽然放缓，维护流动性稳定和实现金融安全的重要性没有改变。

文章指出，前不久，央行发布将于2018年启动的定向降准政策，原有定向降准覆盖贷款范围进一步扩充。此次定向降准虽非“放水”信号，却有利于改善预期，引导和调节金融资源配置流向。

“更重要的是，定向降准的再次使用体现了配合金融去杠杆和“脱虚向实”的政策导向，相信在稳健中性的货币政策背景下，有多种政策工具的支持，M2增速将处在合理水平，金融体系也会保持安全稳定。”（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)