麦格理银行预期年度获利增长10%至纪录新高

路透悉尼2月6日 - 澳洲最大投行--麦格理银行(Macquarie Group Ltd)(MQG.AX)周二表示，预计截至3月底的年度净利将增长10%，达到24亿澳元(18.9亿美元)左右的纪录新高，受益于资产管理、自营投资和银行业务部门的良好表现。

麦格理银行表示，在截至12月底的九个月，这些“年金风格业务”的利润贡献高于上年，抵消了面向市场的部门获利下滑。

麦格理的股票在早盘交易中下跌4.4%，与其他上市资产管理公司股价的走势一致。美国股市隔夜创出2011年以来最大跌幅，澳洲指标股指今日早盘曾下滑2.8%。

“前景略好于预期，但受到整体市场恐慌的拖累，”Atlas Funds Management首席投资官Hugh Dive表示。该基金管理公司持有麦格理银行股票。

“麦格理应受益于波动性和澳元走低，但避险情绪正在推动所有上市资产管理公司股价下滑。”

“2017年12月当季整个集团的交易情况令人满意，”首席执行官摩尔在声明中表示，并称该行“能够在中期内取得优异表现”。

麦格理称，受美国税改影响，中期内集团税率将下降3-4个百分点，尽管当前财年预计不会有任何变化。

从2019财年开始，该行在美国的实际税率将下降约25%。

截止到12月31日，该行最大盈利点资产管理业务所管理的资产规模较三个月前增加2%。

麦格理因其最成功高管薪资水平很高而被称作“百万富翁工厂”。该行称，10亿澳元的股票回购计划仍将实施，但并未透露具体时间。

12月31日，麦格理普通股一级资本比率为10.7%，9月30日时为11%。(完)