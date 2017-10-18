习近平十九大报告显示经济增速的重要性有所淡化--麦格理

路透北京10月18日 - 对于中国国家主席习近平周三在中共十九大开幕式上的报告，麦格理集团首席中国经济学家胡伟俊表示，对中国社会主要矛盾措辞的变化，意味着最高领导层在淡化经济增长的重要性，而财富分配、环保和扶贫的重要性提升。

胡伟俊在报告中指出，习近平在这一重要场合强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，如此直接并不常见。预计在12月中央经济工作会议召开前后很可能出台房地产长效机制，而这也意味着明年房地产调控政策不会有放松。

胡伟俊注意到，习近平在讲话中并没有提及增长目标。十八大时任国家主席的胡锦涛在开幕式报告中，提到2020年中国国民生产总值翻番的目标，习近平此次未重提该目标。

他指出，这并不是说中国决策层不在意经济增长，他们当然在意。这意味着他们希望有更多的灵活性。

麦格理预计中国明年经济增长6%，比市场普遍预期的6.5%更低。麦格里认为，中国可能会容忍未来五年经济增速在5-6%，他们可以有更多空间解决结构性问题、保持更可持续的增长。

习近平在报告中表示，新时代中国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。而在此之前中国社会主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。

如果说五年前刚任中国国家主席的习近平提出的“中国梦”只有一个初步轮廓，那么五年后的今天，习近平在中共十九大报告中对中国梦给出了更详细的实现路径，在强调坚持党 对一切工作的领导的14条治国基本方略下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。（完）