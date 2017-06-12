焦点：马克龙领导的政党有望取得法国议会压倒性多数优势

路透巴黎6月11日 - 周日的第一轮投票显示，法国总统马克龙所带领的新政党有望在议会选举中击败传统的主流政党，确保取得庞大的多数优势，从而为其推进有利于商业的改革和项目创造条件。

周日的投票给了法国社会党和保守党派又一重大打击。在马克龙5月胜选之前，法国数十年来一直是左派-右派政党交替执政的局面。

根据法国内政部公布的数字，议会选举已统计的90%选票中，马克龙领导的共和国前进党(LREM)及其民主运动党(Modem)盟友获得了31.9%的得票率。

保守党共和党及其中右翼盟友民主和独立联盟(Union of Democrats and Independent)得票率为18.9%，民族阵线为13.8%，社会党得票率为7.45%。

民调预测，在下周议会第二轮投票之后，马克龙的同盟有可能赢得下议院多达四分之三的席位。

这将让这位自拿破仑以来最年轻的法国领导人获得强力的选民授权，从而兑现其做出的通过整顿政治和放松监管来振兴法国的竞选承诺。

“法国回来了，”总理菲利普在法国电视台称。“下周日，国民议会将展现共和国的新面貌。”

本轮议会选举投票率为48.6%，是第五共和国有史以来最低，让马克龙在首轮投票中取得的胜利有些黯然失色。

社会党和保守派共和党敦促更多选民在6月18日举行的第二轮选举时出来投票，并警告他们不要把权力过多地集中在某一个政党的手里。

**前所未有的挫败**

三位民调专家预测，第二轮投票过后，LREM在议会577个席位中料将获得390-445个席位，有望成为法国前总统戴高乐的保守党在1968年赢得逾80%席位以来最大的多数席位。

马克龙曾在投资银行工作过，他希望进行被支持者称之为“大爆炸”的经济和社会改革，包括放松严格的劳动法，改革蹩脚的养老制度。

这位亲欧领导人的计划，得到了法国大城市教育程度良好的自由派选民大力支持，但在经济不景气的贫困地区却不那么受欢迎。

周日的预测结果对两大传统党派而言又是一个难熬的夜晚，两党均已出现重量级人士转投向马克龙政府的怀抱。

社会党受创尤为严重，其党魁Jean-Christophe Cambadelis证实他已被淘汰出局，失去他长期持有的议会席位，象征该党掌权五年后就此拱手让人。该党败选的总统候选人Benoit Hamon也黯然离场。

Cambadelis承认社会党首轮投票遭遇“前所未见的”挫败；该党及更广泛的左派料仅赢得30-40席位。

Francois Baroin所领导的保守派共和党则料将赢得80-100个席位。

民调显示，勒庞(Marine Le Pen)所领导的民族阵线下周可能只会赢得少数几个席次，甚至仅有一个席位。(完)