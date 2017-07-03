债券通顺利达成首批交易 资本项目开放迈出一大步（更新版）

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路透上海7月3日 - 根据中国银行间债券交易系统显示，债券通周一早间已顺利达成首批交易。其中交通银行 (601328.SS)(3328.HK)与交行澳门分行达成债券通首笔交易。此举显示资本项目开发迈出一大步。

央行与香港金管局并于周一上午举行了一个简短的仪式，央行并在仪式后的新闻稿中称，下一步将根据“债券通”试运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场健康发展和稳步开放。

根据系统的成交单据显示，位列债券通成交第二、第三单的分别是中信证券(600030.SS)(6030.HK)与华夏基金（香港），工商银行(601398.SS)(1398.HK)与海通国际(0665.HK)。

“今天我们不仅是债券通的第一笔，也是全市场成交的第一笔，很激动。”交行有关人士表示，“第一单成交的是国开金融债。”

中信证券与华夏基金（香港）的成交品种为国债，因此也可算债券通的国债成交第一笔。

根据市场人士反馈，截止上午10点，债券通成交已近25亿元人民币左右。

中银香港(2388.HK)亦宣布，完成了债券通下的首两笔债券交易、首笔即期人民币交易，以及参与认购首只经债券通发行的债券。

中国央行6月下旬正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。

随着“债券通”正式登陆，农发行和国开行近日相继宣布，将于本周首次面向境内外投资者招标发行政策性金融债。（完）