马来西亚国家石油公司取消加拿大西部290亿美元LNG项目

路透卡尔加里/吉隆坡7月26日 - 马来西亚国家石油公司(Petronas)取消了加拿大西部一个造价拟为360亿加元(290亿美元)的液化天然气(LNG)项目，原因是LNG价格低迷，这对该公司的全球抱负以及加拿大成为LNG大国的期望都是一个打击。

位于加拿大不列颠哥伦比亚省(BC省)的Pacific NorthWest LNG项目原定年产量为1,200万吨，并将提振加拿大最大页岩项目的进一步开发，但行业观察人士称，由于推迟了很多年，这一决定在普遍预料之中。

“不投资该项目是个不错的决定，这个项目成本太高，风险也过大，”Frost and Sullivan的亚太区高级董事Subbu Bettadapura说，“唯一的问题是他们为何用了这么长时间才做出了这一决定。”

鉴于天然气价格低迷，加上马来西亚国家石油公司面临的限制因素，分析师本来就对该项目的前景持怀疑态度。公司一直在削减成本，以应对获利下滑和现金流减少的情况。

这一决定意味着加拿大能源行业又遭遇到一次挫折。光是今年，国际油企就抛售了约230亿美元的加拿大能源资产。

“BC省的液化天然气行业有一个发展的机会，但未来几年至关重要，”BC省LNG联盟(BC LNG Alliance)的发言人Gillian Robinson称。“如果BC省没有进入市场的多元化途径，我们就会面临失去数以千计工作岗位和数以十亿美元计利益的风险。”

Pacific NorthWest LNG去年已获得加拿大政府的批准，但马来西亚国家石油公司推迟作出最终决定。这项交易原本可以会成为该公司最大一笔海外投资。(完)