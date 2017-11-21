更正-马来西亚期市：棕榈油价格可能进一步下跌2-3%--知名分析师

(内文第五段应为难以抵挡“进口食用油”，而非“进口油籽”)

路透新加坡11月21日 - 知名棕榈油分析师Dorab Mistry周二表示，在全球最大棕榈油进口国印度将进口税上调至10年最高之后，马来西亚棕榈油期货可能进一步下跌2-3%。

马来西亚棕榈油期货周二连续第三个交易日下跌，跌至每吨2,612马币(630.31美元)，为8月中旬以来最低，因上周印度意外上调食用油进口税，市场担忧可能打击需求。

“我们已经看到周一市场价格对印度上调进口税做出的反应。随着市场对此进行调整，马来西亚棕榈油期货可能进一步下跌2-3%，”Mistry告诉路透。

印度将毛棕榈油进口税从15%上调至30%，将精炼棕榈油进口税从25%上调至40%。

一直以来，印度油籽压榨商都难以抵挡价格较为低廉、进口自印尼、马来西亚、巴西和阿根廷的食用油。这些进口食用油降低了对印度本地油菜籽和大豆的需求，后两者目前在实货市场的价格都低于政府设定价格，令农民感到颇为愤怒。

不过Mistry表示，此举目前可能会提振当地油籽压榨活动，打击进口。

他估计，12月-2月间印度的食用油月度进口量将比之前预估的水平低出10-15万吨。

“油菜籽库存有大约220-230万吨，大豆库存接近1,000万吨，”Mistry表示，“这些库存正开始以较快的速度被消化。”

分析师们认为，在印度此次上调税率之后，印度今年的食用油进口可能会下降至1,550万吨，之前的预估是1,590万吨。(完)