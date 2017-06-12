敏华控股在场内回购股份以证前景信心 股价逆市升逾3.6%

路透香港6月12日 - 中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司(1999.HK)称，公司上周五（9日）在市场上回购价值1.24亿港元的股份，以证对公司前景具信心，该股周一股价最多曾升逾3.6%。

敏华控股高开后，股价最多曾涨逾3.6%至6.8港元的盘中高点，香港时间10:01升幅放缓至约2%，大盘恒生指数.HSI跌0.3%。

敏华控股此前遭沽空机构Muddy Waters（浑水）狙击，对公司提出其夸大盈利的指控，导致公司股价一度大跌后停牌。其后公司发出公告逐点澄清，并指出有关指控毫无根据及明显事实错误，公司并已指示法律顾问向香港证监会对浑水提交正式投诉。

公司表示，已在上周五从市场上回购1,829万股股份，相当于已发行股本的0.477%，购买价介乎6.57-7港元，总共动用约1.24亿港元（不包括佣金及开支），公司并将会在随后注销该批股份。

敏华控股表示，公司目前来自于经营活动的现金流健康良好，董事会认为通过股票回购并最终注销已经购回的股票可以提高对股东的回报，同时也反映董事会对公司的前景充满信心。（完）

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