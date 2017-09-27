文华东方称旗下怡东酒店尚未物色到买家 继续检视其他方案

路透香港9月27日 - 文华东方国际(MOIL.SI)周三表示，经考虑近期接获洽购旗下香港铜锣湾怡东酒店物业的建议后，并没有任何一个能完全符合公司的期望或交易的要求；由于目前该等建议并未提供出售该物业的基础，因此公司将继续检视其他方案，包括将该物业重建为商业大厦。

文华东方国际在6月初表示，正检视旗下怡东酒店长远策略方案，包括出售酒店，由于香港商用物业估值强劲，故决定测试市场对可能出售该项物业的反应。及至本月中，该公司称已接获潜在买家提交有意收购该物业的建议，而这些建议将构成公司策略选项进一步考虑的基础。

高力国际亚洲估价及谘询服务部副常务董事张翘楚表示，市传怡东酒店的估值高达300亿港元，以此计算，连同建筑费等成本，倘该项目重建为写字楼，每平方尺楼面租金须达80港元，回报率才有2%。

“现时铜锣湾新落成的写字楼租金每平方尺才50-60港元，80港元差不多是中环核心商业区的平均租金了。”他对怡东酒店项目的估值介乎250-273亿港元。

本地媒体今天报导，新鸿基地产(0016.HK)确认有份入标竞投怡东酒店。新地旗下的商场与写字楼物业“世贸中心”就在怡东酒店旁边。

张翘楚相信，怡东酒店交易未能落实不会影响市场气氛，因现时香港的甲级写字楼空置率仍低企，不认为市场会因此冷却下来，但可能未来的成交价不会太夸张。

另外，冠君产业信托(2778.HK)早前透过首席代理第一太平戴维斯以全球招标形式出售九龙旺角“朗豪坊办公大楼”物业，并瞄准内地买家企业，项目意向价高达250亿港元。（完）