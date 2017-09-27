FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
文华东方称旗下怡东酒店尚未物色到买家 继续检视其他方案
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月27日 / 凌晨5点22分 / 22 天前

文华东方称旗下怡东酒店尚未物色到买家 继续检视其他方案

1 分钟阅读

路透香港9月27日 - 文华东方国际(MOIL.SI)周三表示，经考虑近期接获洽购旗下香港铜锣湾怡东酒店物业的建议后，并没有任何一个能完全符合公司的期望或交易的要求；由于目前该等建议并未提供出售该物业的基础，因此公司将继续检视其他方案，包括将该物业重建为商业大厦。

文华东方国际在6月初表示，正检视旗下怡东酒店长远策略方案，包括出售酒店，由于香港商用物业估值强劲，故决定测试市场对可能出售该项物业的反应。及至本月中，该公司称已接获潜在买家提交有意收购该物业的建议，而这些建议将构成公司策略选项进一步考虑的基础。

高力国际亚洲估价及谘询服务部副常务董事张翘楚表示，市传怡东酒店的估值高达300亿港元，以此计算，连同建筑费等成本，倘该项目重建为写字楼，每平方尺楼面租金须达80港元，回报率才有2%。

“现时铜锣湾新落成的写字楼租金每平方尺才50-60港元，80港元差不多是中环核心商业区的平均租金了。”他对怡东酒店项目的估值介乎250-273亿港元。

本地媒体今天报导，新鸿基地产(0016.HK)确认有份入标竞投怡东酒店。新地旗下的商场与写字楼物业“世贸中心”就在怡东酒店旁边。

张翘楚相信，怡东酒店交易未能落实不会影响市场气氛，因现时香港的甲级写字楼空置率仍低企，不认为市场会因此冷却下来，但可能未来的成交价不会太夸张。

另外，冠君产业信托(2778.HK)早前透过首席代理第一太平戴维斯以全球招标形式出售九龙旺角“朗豪坊办公大楼”物业，并瞄准内地买家企业，项目意向价高达250亿港元。（完）

记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below