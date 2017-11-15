加拿大宏利金融成立上海独资公司 为海内外机构提供跨境投资服务

路透上海11月15日 - 加拿大最大险企--宏利金融(MFC.TO)(0945.HK)周三宣布，在上海成立外商独资企业（WOFE），这将为其自有资金和海外客户资金投向中国市场，以及引导中国机构投向海外市场提供便利条件。

新成立的宏利投资（上海）有限公司将是宏利资产管理公司在中国的最新布局，此前宏利资产与北方国际信托投资公司合资成立泰达宏利基金管理公司。公司高层人士表示，宏利投资上海公司将专注于海外内机构的跨境投资业务，目前不会考虑申请国内的私募基金管理人牌照，不会涉足个人资产管理市场与泰达宏利竞争。

宏利财富与资产管理全球主管、宏利资产管理总裁兼首席执行官Paul Lorentz表示，“上海公司将使我们处于极有利的市场地位，让我们能够为未来中国投资者提供更多全球化服务，包括公开市场和另类资产解决方案。”

在中国境内的投资业务方面，宏利将着重与合作伙伴开展境内商业房地产和基础设施领域的共同投资，未来或会考虑私募股权投资业务。

而中国方兴未艾的养老金市场亦是宏利的重要目标市场，公司预计至2030年中国养老金市场规模有望达6万亿美元。

宏利执行副总裁、亚洲区财富及资产管理主管杜汶高表示，“养老金业务一直是我们的强项，我们管理2,000亿美元资产、19万个退休计划...我们有信心开拓中国市场，并在这取得成功。”

宏利金融主要为个人和机构提供财务咨询、保险及财富和资产管理解决方案，截止9月底，公司管理资产总额达到1万亿加元，旗下宏利资产管理公司管理资产规模达3,830亿美元。宏利在中国除了泰达宏利基金公司外，还有合资寿险公司中宏人寿。（完）