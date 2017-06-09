敏华控股逐点澄清浑水对其指控 复牌股价最多反弹26%

路透香港6月9日 - 中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司(1999.HK)周五发表公告，澄清此前沽空机构Muddy Waters（浑水）对公司夸大盈利的指控，指毫无根据及明显事实错误，公司并已指示法律顾问向香港证监会对浑水提交正式投诉。

浑水创办人Carson Block周三在香港一个会议上称，敏华控股的商业模式显示公司夸大盈利，消息导致敏华控股当日午盘一度急挫逾15%，其后股份停牌，停牌前报6.03港元，跌幅为10%。该股今天恢复交易，最多曾反弹26%至7.6港元。香港时间10:33 升幅收窄至14.59%；恒生指数.HSI升0.03%。

敏华控股澄清公告指，公司并无任何未披露的债务，坚持认为其2017年年报正确。此外，控股股东现时有公司已发行股本约63.51%，并确认其所持股份并无质押予第三方。

公告并对浑水演示材料中对公司的多项指控，包括未披露的债务、税务数据前后不一、转让定价计划、夸大中国销售增长及门店业绩数目等，逐点作出回应。

此外，公司称注意到浑水对其股份列作＂空仓＂。公司控股股东于公告日持有公司近24.35亿股股份，占已发行股本约63.51%。控股股东已确认其于公司的股份概无质押予第三方。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)