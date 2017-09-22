光线传媒旗下猫眼文化换股合并微影 在线票务市场整合

路透上海9月22日 - 中国在线电影票务市场出现大整合，光线传媒(300251.SZ)周四稍晚公告显示，其参股公司天津猫眼文化传媒公司换股合并微影时代旗下微格时代，同时以增发股份为代价收购具腾讯(0700.HK)背景的深圳瑞海方园科技公司，从而获得微信娱乐票务方面的入口。

公告显示，本次交易中，微格时代以39.74亿元人民币估值、瑞海方园以8.97亿元估值对猫眼文化增资。在猫眼第一次增发股份时，微影时代以微格整体估值中的37.71亿元、林芝利新以瑞海方园估值的全部参与认购，微影时代及林芝利新分别获得猫眼扩大后股本的27.59%和6.56%。微格的其余估值将在交割后约定时间内，由猫眼对微影时代进行第二次股权增发调整。

本次交易完成后，光线传媒及其母公司光线控股、微影时代、美团点评及腾讯等将成为合并后的猫眼的直接或间接主要股东。

微格时代拥有微影的全部电影票务（含售票系统等）及演出（含演出票务、演出经纪、演出权益等）业务和权益，包括娱票儿APP、格瓦拉生活APP及在线票务和演出的相关资产等。此外，在本次交易交割后，猫眼文化将获得瑞海方圆的电影、演出和赛事的微信入口资源。

公告指出，本次交易通过产业链横向及纵向整合的方式对在线票务及流量入口进行整合和链接，旨在推动猫眼文化的业务拓展及提升，增强市场竞争力。

猫眼、微影时代及阿里影业(1060.HK)控股的淘票票是国内在线票务市场的前三强。去年美团点评将猫眼独立分拆，并引入光线传媒及其母公司为猫眼大股东。由于腾讯为美团点评的主要股东之一，同时亦是微影时代的参股股东，因此猫眼与微影合并的预期一直存在。

8月猫眼文化的最新股权变动时，其估值为90亿元；在此次交易中，猫眼的估值升至137亿元。

光线传媒周四收报10元。（完）