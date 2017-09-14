中集集团出售中集电商控股权予顺丰子公司 料获利4亿元

路透上海9月14日 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(000039.SZ)(2039.HK)周三晚刊登公告称，拟将控股孙公司深圳中集电商物流科技公司78.236%股权以6.34亿元人民币出售给顺丰控股(002352.SZ)旗下丰巢科技，预计此次交易给中集带来净利4亿元。

丰巢科技同时按8.1亿元整体估值收购中集电商的剩余股权，从而全购这家以“e栈”为品牌名称的智能快递柜企业，从而有助于丰巢加速在智能快递柜领域的布局。

中集电商去年营收为890.7万元，净亏损1.5亿元，今年上半年营收增至1,996.6万元，净亏损8,131.4万元。

智能快递柜主要分布在城市的住宅小区，是为了解决快递业“最后一百米”的新型解决方案，可以解决快递末端配送时间不匹配、效率低、成本高等痛点。近年来，电商及物流企业均在“烧钱”布局智能快递柜，以抢占市场份额，也吸引了大量风险资本投入这个领域。

丰巢科技由顺丰控股联合其物流同行申通(002468.SZ)、中通(ZTO.N)、韵达(002120.SZ)和普洛斯于2015年共同成立，顺丰持股38.25%。今年1月丰巢完成25亿元A轮融资，由鼎晖领投。

中集集团称，此次出售股权，实现了公司对创新型公司的成功孵化，出售所获得资金将用于补充公司营运资金。

顺丰控股周三晚亦刊登公告称，其与中集集团签署战略合作框架协议，拟在多式联运、快递、一带一路与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作；还将加强在资本层面的互动与交流，双方可共同设立公司、投资项目、发起基金等。

中集集团A股周三收报18.65元，过去一个月累计涨2.1%。（完）