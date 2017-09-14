FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中集集团出售中集电商控股权予顺丰子公司 料获利4亿元
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月14日 / 凌晨1点16分 / 1 个月前

中集集团出售中集电商控股权予顺丰子公司 料获利4亿元

1 分钟阅读

路透上海9月14日 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(000039.SZ)(2039.HK)周三晚刊登公告称，拟将控股孙公司深圳中集电商物流科技公司78.236%股权以6.34亿元人民币出售给顺丰控股(002352.SZ)旗下丰巢科技，预计此次交易给中集带来净利4亿元。

丰巢科技同时按8.1亿元整体估值收购中集电商的剩余股权，从而全购这家以“e栈”为品牌名称的智能快递柜企业，从而有助于丰巢加速在智能快递柜领域的布局。

中集电商去年营收为890.7万元，净亏损1.5亿元，今年上半年营收增至1,996.6万元，净亏损8,131.4万元。

智能快递柜主要分布在城市的住宅小区，是为了解决快递业“最后一百米”的新型解决方案，可以解决快递末端配送时间不匹配、效率低、成本高等痛点。近年来，电商及物流企业均在“烧钱”布局智能快递柜，以抢占市场份额，也吸引了大量风险资本投入这个领域。

丰巢科技由顺丰控股联合其物流同行申通(002468.SZ)、中通(ZTO.N)、韵达(002120.SZ)和普洛斯于2015年共同成立，顺丰持股38.25%。今年1月丰巢完成25亿元A轮融资，由鼎晖领投。

中集集团称，此次出售股权，实现了公司对创新型公司的成功孵化，出售所获得资金将用于补充公司营运资金。

顺丰控股周三晚亦刊登公告称，其与中集集团签署战略合作框架协议，拟在多式联运、快递、一带一路与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作；还将加强在资本层面的互动与交流，双方可共同设立公司、投资项目、发起基金等。

中集集团A股周三收报18.65元，过去一个月累计涨2.1%。（完）

发稿 林琦; 审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below