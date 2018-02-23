市场热谈：中国安邦的下一步

作者 马蓉

路透北京2月23日 - 春节假日结束的第二天，中国保监会宣布即日起对安邦保险集团股份有限公司实施为期一年的接管。业内人士称，安邦作为体量较大的保险公司此结果在市场预料之中；当前安邦业务运行基本平稳，并未受此事件明显影响。

业内人士并指出，接管后安邦在短期内不可避免地会遭遇退保率上升及流动性紧张，但长远看，在监管的正确引导下，这反而有利于其他机构主动对接其资产负债，其未来也并不灰暗。

“我们还在正常工作，（被保监会接管）没有什么影响。”安邦保险内部人士称。

另有相关人士表示，此次保监会宣布接管安邦，就是为了对冲其原董事长、总经理吴小晖被提起公诉一事的影响，以免保险客户恐慌。

而作为债券市场的大户，安邦内部交易员称此前也并未感觉到其交易受到影响，无论是资金的拆借还是债券的买卖。

保监会周五称，安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉；鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持其照常经营，保监会决定于2月23日起对其实施接管，期限一年。

保监会并表示，2017年6月以来,保监会派出工作组进驻安邦集团，深入开展现场检查;目前，安邦集团经营总体稳定，业务运行基本平稳，保险消费者及各利益相关方合法权益得到了有效保护。

业内人士指出，由于安邦体量较大并兼具保险公司属性，其被监管接管在市场预期之中。

“虽然不会明文规定保险公司不能直接破产重整或清算，但这确实是红线，最起码要对得起‘保险’两个字，”一央企背景保险公司的资金部人士称，“如果消费者买保险都瞎的话，这个市场就没啥可以买的了。”

保监会官网数据显示，去年1-11月，安邦旗下寿险公司--安邦人寿原保险保费收入约为1,894亿元人民币，较去年同期增长80%，保户投资款新增缴费约为485亿元，较去年同期下降77%。

安邦保险集团去年6月中旬发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务。保监会去年5月初宣布，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其三个月内申报新产品。

**前景不灰暗**

可以预见的是，安邦近期退保率将明显上升并令流动性承压。但业内人士指出，这只是暂时性问题；保监会接管并不是破产清算，保险合同依然有效，不会出现无法给付保险金的情况。

“目前短期内存在缺乏流动性是问题，但各类牌照和资产价值都是不错的，接管组一定可以找到一个好的解决方案，”一位资深律师称，“可以参考新华保险的案例，企业的内生动力如果足够强大，在监管的正确引导下，也许会发展得更好。”

长远来看，安邦保险被接管反而有利于其他机构积极对接安邦的资产负债，安邦的未来并不见得灰暗。

“之前很多机构不会主动对接安邦主要是怕有政治问题。现在接管过来利好的一面在于，市场上大型机构再接安邦的债务就没有政治错误一说了，反而是在做贡献，之后就看安邦自身运营情况进行考虑，这就完全是市场化的运作了。”上述险企资金部人士称。

上述律师也谈到，保监会在新闻稿中明确“将积极引入优质社会资本，完成股权重整，保持安邦集团民营性质不变”，可以理解为挂牌公告，新的买家都可以入场接触。

值得注意的是，保监会公布的接管工作组名单中出现了太平洋人寿保险董事长徐敬惠的名字，这是否意味着在此期间太平洋会代管安邦的业务呢？

对此，太平洋保险集团高管对路透表示，公司没有接手安邦或介入安邦日常业务经营的计划。徐敬惠先生担任接管工作组副组长是监管部门做出的短期调用，他目前仍是寿险公司董事长，公司正常的寿险业务经营也不受影响。（完）