热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性

路透伦敦/纽约12月13日 - 比特币价格周二再创纪录高位，而作为数字货币钱包最大提供商之一的Coinbase却因访问量太多不堪重压，导致逾1,000万客户中很多人动不了资金。

资料图片：2017年12月13日，韩国首尔，一家加密货币交易所屏幕上显示的比特币和韩元的比价。REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

与此同时，全球交易量最大的比特币交易所Bitfinex则称，遭遇了严重的分散式阻断服务攻击(DDoS)，即服务器遭垃圾请求泛洪攻击，导致网站崩溃、服务中断。

最新服务中断情况表明，对于比特币这一已有数百万投资者涌入，但不够成熟且易波动的工具，相应的市场基建可能准备不足，无法应对需求的突然变动，这令一些投资者感到担忧。

12月7日交易尤为剧烈波动的期间，Coinbase旗下交易所GDAX的比特币价格在不到一小时的时间，从不足16,000美元蹿升至19,500美元，而在另一比特币交易所Bitstamp，比特币价位仍低于16,000美元。

Coinbase称，随着成交量的飙升，GDAX和Coinbase因为“创纪录高的访问量”，已至少宕机10次。

“加入我们平台的人数不断创新高，这对于数字货币的未来而言是件好事。在此同时，这的确也对我们系统带来了极端波动及压力，”该公司业务运作主管David Farmer表示。

“我们可以确认没有异常或可疑的活动。我们目前只知道流量庞大，”他向路透表示。

Bitfinex称，自上周以来一直面临分散式阻断服务攻击(DDoS)。

“尽管上周交易平台持续运转，但为了有效地执行紧急维护，我们今天(周二)短暂地关闭网站，好为客户化解进一步的问题，”一名发言人表示。

他说，“我们正持续改善系统，以确保我们一方面能够容纳在我们平台上发生的庞大交易数量，同时也能抵御持续不断的DDoS攻击。”

**全年无休**

Global Advisors Bitcoin Investment Fund创办人Daniel Masters担心若突然出现退场潮，这些交易所可能应付不过来。

“这些交易平台处理大量交易的能力还未经受适当的试验，”他称。“若这个市场卖家变多，会是什么景况？流动性本身可能是个问题。”

经营加密货币交易所itBit的纽约Paxos首席执行官Charles Cascarilla对路透表示，处理激增的交易是所有交易所面临的问题，而不仅仅是加密货币平台。

“显然现实是加密货币世界正在以指数级速度增长，而且每个人都在尽力扩大基础设施，但是很难知道在一个假设情景中会发生什么，”他表示。

Gemini交易所共同创始人、早期比特币投资者及比特币的有力支持者Cameron Winklevoss表示，由于交易量分散得更加均匀，一家交易所倒闭不会再给整体市场造成风险。

“我们绝对突破了太大而不能倒的困局，”他告诉路透，“那是我们五年前遇到的问题，当时Mt. Gox占到交易量的95%。”

“大多数交易所都做得很好。这是一个全年无休的市场，不收市，也没有停机时间。”

Mt. Gox是当时世界上最大的比特币交易所，在650,000个比特币被黑客盗取后于2014年倒闭，引发比特币价格崩跌。

Mt. Gox的垮台让超过24,000个客户无法存取数亿美元的加密货币和现金。三年多过去了，没有人收回一分钱。

**比特币期货**

全球几家最大的衍生品交易所陆续推出比特币期货，一些投资人表示，他们担心这可能促使部分交易员建立大量空仓，导致波动加剧。

Cboe Global Markets(CBOE.O)的比特币期货在12月10日推出，芝商所(CME Group)(CME.O)也紧接着将在一周后推出比特币期货。

本周迄今，Cboe推出比特币期货看来并未加剧波动性，比特币价格波动不像上周疯涨走势那样激烈。

但比特币专家及科技顾问公司Post Oak Labs创办人Tim Swanson表示，他担心如果期货流动性增加，可能会诱使拥有大量比特币空仓的人去扰乱或攻击比特币系统，造成价格下跌而从中获利。

芝商所及Cboe不予置评。

Swanson指出，以大量小额交易灌爆比特币系统，有可能使比特币价格大跌，向市场释放许多虚假的沽售讯号，也有相同作用--这被称为幌骗(spoofing)，在受到规范监管的市场属于违法行为。

过去几周比特币交易激增，也已使得比特币赖以处理交易及确认的区块链系统面临消化不良问题。

截至周三1445GMT，仍有超过12.5万笔比特币交易尚未获得确认。

该机构称，过去一周侧重于散户的比特币钱包提供商Blockchain新增用户逾50万，用户总数从上年的1,000万人增至逾2,000万人。

这家总部位于伦敦的公司一直在努力赶上需求，称上周“交易数量创下纪录高位”。

**交易极为波动**

比特币创立于2008年，使用加密技术和共享式区块链数据库，可以将资金从传统的集中式支付体系中匿名转出。

但鲜有证据显示买家把比特币当作交易和支付工具。剑桥大学贾奇商学院(Judge business school)的研究人员Garrick Hileman认为，总体来说，买家是受价格大涨所吸引，买入比特币作为一种投机性投资。

一些银行因此担心，比特币若崩盘将对其它资产类别的散户投资者产生连锁反应。

德意志银行在12月7日的报告中称，比特币崩盘及其对散户投资者信心的影响，将是2018年市场面临的最大风险之一。

其它货币和资产类别出现波动率较高的时期也并不少见，尤其是大宗商品和新兴市场。但比特币的波动极端且频繁，过去三个月中有九天的单日波动幅度超过10%。

譬如，美元出现类似幅度的波动极为罕见。美元兑主要货币在2015年1月曾录得最大的单日波动幅度，当时瑞士央行取消了对瑞郎汇率的限制，美元因此挫跌18%。

Swanson等关注比特币的人士，还对这些大型交易所突然被相关当局关闭的风险表示担忧。

美国相关当局在7月关闭了BTC-e交易所的网站，称“其促进了涉及勒索软件、电脑黑客攻击、身份盗用、退税欺诈项目、公共腐败及毒品走私的交易”。

BTC-e已不再运行。未能联系到BTC-e置评。

根据数据提供商Bitcoinity，在100多家交易所中，排名前三的Bitfinex、GDAX及bitFlyer占所有交易的60%以上。

该市场还面临另一个特定的问题：黑客和遭窃风险。路透发现，各交易所被盗的比特币超过98万枚，其中Mt. Gox被盗的比特币占多数。

位于斯洛文尼亚的加密货币挖矿算力市场NiceHas上周称，其价值约6,400万美元比特币被盗。

动图：比特币价格猛涨 tmsnrt.rs/2AHKJPd

(完)