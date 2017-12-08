市场热谈：中国资管新规应避免矫枉过正 业内建议有序打破刚兑

作者 李铮

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员在清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海12月8日 - 中国大资管行业新规正处于征求意见期，作为配套细则的理财业务管理办法等措施也正在制定完善中。为避免矫枉过正并确保政策平稳实施，不论是监管层摸底调研各家银行建议，还是银行主动集中讨论反馈意见都行在途中。

参与人士援引10家股份行近期研讨后达成的一致意见指出，资管业务指导意见有利于统一各类资管产品的监管标准，消除监管套利，防范业务风险；但部分条款实施后，对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险，建议适当延长过渡期，并逐步有序打破刚性兑付。

“大量未到期理财资产将面临无产品可续接的困境，银行理财可能要提前处置资产，快速打破刚性兑付会引发客户大量赎回理财产品，还有银行理财投资分级设计的产品受限，存量资产到期后不能续做，这都会加剧金融市场波动。”一位与会人士对路透称。

当前近30万亿元人民币管理规模的银行理财业务，在产品端普遍以一年期以内的产品为主。根据银行业协会发布的《2016年中国银行业理财业务发展报告》统计数据，去年一年（含）以内期限的银行理财产品余额占全部理财产品余额的比重超过90%。

而在资产端，根据测算，银行理财存量资产的平均剩余期限约为3-4年。可以预见2019年6月过渡期结束后，将出现大量存量资产未到期而产品持续到期的情形。为兑付到期产品本金及收益，银行理财可能提前处置资产，包括折价卖出债券、股票等流动性较好的资产、要求客户提前偿还融资、配资款项等。

另一方面，现阶段银行理财客户风险偏好低、对净值型产品接受程度低，快速打破刚性兑付将导致客户大量赎回理财产品，造成理财资产无产品承接的局面，很可能触发流动性风险。

据路透获悉，是次同业研讨会是根据银行业协会安排召开，但路透暂未联络到银行业协会对此事予以置评。

中国央行、银监会等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管；过渡期自指导意见发布实施后至2019年6月30日。

路透11月末已报导称，央行金融稳定局正在让银行反馈对资管新规的意见，并结合工作实际研究提出修改意见。

**配套细则不一致或引发新的监管套利**

根据资管新规，银行理财投资分级设计的产品受限，存量资产到期后不能续做，这对资本市场影响较大。目前理财投资以债券、股票为底层资产的分级产品，指导意见仅允许部分封闭式私募产品进行分级设计，分级资管产品作为银行理财投资标的将受限。

根据理财登记托管中心的统计数据测算，截至2017年6月末，约有近15%（约4.2万亿元）的理财资金投向权益类资产，从行业情况来看，大部分属于理财投资的分级产品优先级份额。

参会银行表示，该类产品如果到期不能续作，预计将对资本市场产生较大影响。近期市场已有上市公司取消员工持股计划方案，与指导意见的影响有直接关系。

他们并认为，非标债权资产与非上市公司股权资产作为理财投资的大类资产，具有重要的配置价值，也是支持实体经济的重要形式；对这两类投向进行严格限制，降低了银行理财对实体经济的支持力度，且可能引发企业融资需求通过非金融企业满足，反而提升全社会杠杆比率。

根据理财登记托管中心的统计数据，截至今年6月末，共有16%（约4.6万亿）的理财资金以非标投资的形式投向实体经济。

另一个让银行普遍担忧的关键问题是，后续配套实施细则如果不一致，将可能产生新的监管套利和不公平竞争。

“指导意见实施后，其将成为金融机构资产管理业务统一的监管标准、框架以及准则，但‘三会’可能在符合指导意见要求的基础上，各自执行尺度不一的细则，进而造成新的监管套利和不公平竞争。”与会人士称。

例如，目前对同一类型的资管产品，银行理财产品的认购起点金额仍远高于公募基金，银行理财产品销售实行“双录”、面签等环节，流程要求也远高于公募基金，以及公募基金免征增值税而银行理财产品从2018年开始需缴纳增值税等。

**建议逐步有序打破刚兑**

从路透近期对多家大型商业银行的调研情况来看，过渡期时间安排紧张、公允价值定义以及非标资产处置等均是业内反馈的核心问题；是次10家股份行同业研讨会也对此提出了具体的建议。

参会银行建议，将过渡期延长至三年，对于过渡期后仍未到期的存量资产及其对应的产品，允许银行续发与该产品特征相一致的产品，直至所投资长期限资产到期；同时，在该产品存续期间，建议允许其投资符合指导意见要求的资产，但新增投资资产应符合关于期限错配的规定，且产品规模也只降不增。

“投资者风险自担、收益自享的成熟投资理念的形成也需要逐步进行引导和教育，难以一蹴而就，整个体系的转型也需要以时间熨平风险。”上述与会人士称。

他们认为，要求非标债权资产完全不能期限错配，没有考虑到资管机构的流动性管理能力，建议有条件放开理财投资非标债权资产的投资者限制及期限错配限制，包括理财投资非上市公司股权的期限错配限制。

比如，明确公募产品可以投资非标准化债权资产；考虑到开放式产品具有一定的资金沉淀率，允许在开放式产品中按一定的比例，例如不超过开放式产品余额的30%，来配置非标准化债权资产，并通过限定久期缺口等方式允许一定程度错配；或者采取理财组合整体久期管理机制，即将募集资金的组合久期与资产的组合久期之比进行限制。

他们并建议，打破刚性兑付应突出“逐步有序”，在指导意见实施后的一段时期内，允许存量预期收益型产品与净值型产品并存，同时在资管产品实行净值化管理的基础上，允许资管机构根据产品投资的基础资产，按照企业会计准则要求，结合业务实际情况，合理选择采用摊余成本或公允价值计量，以及时反映基础资产的收益和风险。

参会银行谈到，若全部改为公允价值计量，可能会造成债券市场价格的大幅波动。一旦债券价格出现整体下跌，拉低理财产品净值时，银行理财会出现大量赎回，银行则被迫大量卖出债券以兑付赎回资金，从而进一步加剧债券价格跌势，影响金融市场稳定。

如果采取符合会计准则规定的“摊余成本+减值”的方式进行核算，有利于银行理财在过渡期内平稳实现净值化转型。

修改建议还包括：给予银行理财平等的主体地位；放开可分级产品投资债券、股票等标准化资产的比例限制；建议取消私募产品发行对象不超过200人的限制要求；建议删除“产品期限越长，年化管理费率越低”相关描述，并明确管理人依然可收取业绩报酬；建议允许委外产品投资于未取得金融牌照的私募基金等。

不过针对上述讨论，一位大行资管部负责人对路透坦言，“站在自己的角度反映问题，监管应该不会那么仁慈，毕竟这不是单纯的对等博弈。”（完）