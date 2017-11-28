（重发）市场热谈：中国监管层调研资管新规机构意见 注重政策平稳落地

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资料图片：2014年11月，中国上海，行人走在浦东金融区一座过街天桥上。REUTERS/Aly Song

作者 李铮

路透上海11月28日 - 中国大资管行业新规征求意见稿发布已一周有余，围绕着银行理财产品估值体系如何重构以及存量规模不小的非标资产如何处置等问题，业内仍在等待监管细则的出台。

而考虑到政策要切实有效可行，并防止多项箭在弦上的政策叠加共振造成风险等多重因素，监管层对大资管细则进行适应性调整正行在途中。据多位银行资管人士透露，央行金融稳定局正在让银行反馈对资管新规的意见，并结合工作实际研究提出修改意见。

路透看到的一份华南某中心支行下发的通知要求，辖内银行机构须将相关意见和建议按日汇总反馈意见，并报送中心支行相关部门，后续有更多修改意见也可以相同途径报送。

另有消息人士透露，国务院金融稳定委员会上周亦召开会议，关注资管意见稿落地后的市场反应等，并对接下来出台政策要求做好妥善稳定的衔接与安排；同时，银监会也在积极摸底机构的意见。

“监管肯定是要避免矫枉过正，尤其是在细则落地的可操作性更要充分听取机构的反馈，避免政策尺度过度而招致系统性风险。”一家大型银行资管部人士表示。

中国央行、银监会等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

标普全球评级报告认为，在银行适应资管新规的过程中，2018年银行间利率或将因为有效存款准备金率的上升而面临上行压力，延续今年前段时间以来的趋势，并进一步促进同业业务正在进行的去杠杆过程。虽然部分中小银行和非银行金融机构的流动性管理可能会因此而面临挑战，但如有流动性冲击出现，预计政策层面会很快做出反应。

**机构关心政策细则**

尽管此次资管新规首次以文件形式明确打破刚性兑付等多年来广受诟病的问题，从长期来看有利于资管行业规范稳健发展也是业内共识，但当前银行业更关心的是短期政策实施窗口以及监管实施尺度。

据路透了解，在反馈给监管层的建议中，银行资管普遍提到了公允价值如何去定义以及对存量非标资产的影响。目前高达30万亿元人民币规模的银行理财，大多数都是按成本法估值的刚兑性质的产品。

前述资管人士就指出，如果都采用市价法估值，银行肯定承受不了，市价估值比摊余成本法来估值更严重，“这都不是一年半能否实现的问题，肯定处理不了，如果真的都按市价法肯定要爆风险，这个问题就会反映给央行。”

她并谈到，假定全按市价法估值，债券的理财产品就明显造成净值损失，放在整个大池子去看，假设有1%左右的跌幅，这就很明显损害存量客户利益。

“按市价法去估，损失不一定真实发生；但一旦一刀切存量客户肯定全部都亏钱，那就赎，赎了之后只能卖债，卖债利率上来了，市价估值净值更低，整个一趟下来这就是事故。”她说。

有国有大行人士也表示，监管要求和具体落地之间受各种客观因素制约，如果监管强力推动，有实现的可能性，但完全执行难度较大，“个人认为会走中间路线，在操作方法上过渡，比如后续对公允价值出新的细则。”

根据指导意见，金融机构对资管产品实行净值化管理，净值生成应当符合公允价值原则，及时反映基础资产的收益和风险，让投资者明晰风险，同时改变投资收益超额留存的做法，管理费之外的投资收益应全部给予投资者。

另一个银行关注的焦点就是禁止非标的期限错配，银行当前大量的非标表外融资如何解决？银行理财针对增量的非标资产投资已经开始限制期限，比如在细则落地前，不再投在2019年6月30日后到期的非标资产。

广发银行资产管理部固定收益处负责人张宓就对路透表示，非标资产必须在产品到期之前结束，但现存很多非标都是三至五年，新发产品去对接未必能够覆盖非标产品的存量，因此新老划段如何划很关键。

在张宓看来，如果细则可以明确存量产品到期时间把非标最后到期时间覆盖掉，即允许一直运行到存量非标到期结束，影响会小很多。

此次征求意见稿规定，资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日。

中国银行理财登记托管中心此前发布的2017年上半年中国银行业理财市场报告指出，截至上半年，银行理财产品配置非标准化债权类资产比例达到16.14%，仅次于债券42.51%的占比。(完)