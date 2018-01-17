市场洞察：请平常心看待人民币的凌厉升势

作者 张金栋

路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期周初不费吹灰之力突破去年9月8日创下的阶段高点，美元指数弱势仍是主因，当然如此凌厉的升势多少有些“非理性”的成分，至于是否超出监管容忍范围则可观察中间价市场重启逆周期因子；而创出新高后，人民币怎么走成讨论重点。

回看本轮人民币升值，主因仍是美指过于弱势，当然美元走弱并非美国经济表现不佳，而是全球主要经济体大都处于持续复苏当中，使得市场更关注欧洲央行等主要体潜在的货币政策正常化预期；随着日本央行宣布削减购债，市场亦将日圆归入正常化行列，加剧美指弱势。

人民币兑美元汇率上周曾一度收到监管层“建议”报价行自行调节人民币中间价定价机制中的逆周期系数，这被市场解读为监管层对人民币升势的“不满”，导致人民币快速下探并接近6.54元关口低点，而美指过于弱势，市场结汇意愿再度涌出，迅速消化了该消息。

至本周一人民币兑美元走势愈发强势，人民币兑美元中间价劲升0.55%创逾三个月最大单日涨幅，周二中间价继续扩大升势，但根据路透对中间价的监测情况看，监管层仍未启动“逆周期因子”，表现出对市场波动的极大容忍度。

市场价方面，人民币兑美元周一盘中一度大涨近550点，创25个月新高，如此强势应该有些许非理性的成分，好在美元盘中短暂反弹，部分头寸止盈，人民币回吐近半早前涨幅，周二市场价虽然仍表现强势，但并没有突破周一高点。

交易员反馈，整个走势基本由市场自发，缺乏对手盘情况下，市场在快升快跌过程中流动性不足，双边点差一直处于较阔水平。

开年之后做市商大多至撮合交易模式进行交易，导致询价模式流动性大幅下降，变相增加了市场的波动性；但这应该是整合期的特殊情况，预计在其他交易者均可参与撮合交易之后，这种状况会得到明显改善。

人民币最近一周累计升值超1.3%，而去年全年不过升值6.72%，表现如此抢眼，到底算是什么的水平？如果从主要货币横向比较和去年5月底与8月的人民币汇率指数表现纵向比较，今年以来人民币兑美元表现都属于正常水平。

今年以来主要币种波幅示意图：reut.rs/2DEJ4bK

最近一周美元指数下跌2%，而主要货币中的欧元则升值近2.5%，人民币的升幅只是在中间水平；如果从年初至今表现看，美元指数下跌1.6%，而卢布、林吉特、雷亚尔等新兴市场货币升幅都超2%；英镑 、欧元、澳元涨幅超2%；人民币1.17%累计涨幅也属合理。

另外，在本轮人民币双边汇率急升过程中，特别是周一人民币盘中波幅都超过欧元、日圆等发达国家货币，或许有部分美元多头止损踩踏，但其间人民币汇率指数基本稳定，波幅非常小，和去年5月底与8月的两波直升走势完全不同，说明人民币走势基本与外部主要货币变化相一致，这样汇率指数才能基本稳定。

人民币汇率指数，人民币兑美元和美元指数示意图：reut.rs/2DFockO

**美指墙倒众人推**

美元指数跌破去年9月8日以来的低点后，市场加码押注看空美元，而根据定价机制和市场运行模式，美指表现仍将明显左右人民币的走向和价格水平。于是，判断美指走势成为不可避免的关键。

外汇市场算是一个相对有效的市场，因此技术分析仍然可作为一个重要参考，从最简单的指标MACD看，该指标在2016年12月创新高和2017年9月创新低期间，指标都明显背离，随后市场均出现变化，而当前该指标仍开口向下且未背离，从该指标看美指仍有下行空间。

美指走势背离示意图：reut.rs/2Da7Q2r

而路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中以来最高。投机客持有的美元净空仓（广义）从一周之前的54.3亿美元升至101.4亿美元。而同期欧元净多仓升至144,691口的纪录新高，净多仓规模达到215.86亿美元。

虽然美元净空仓上升较快，但和去年9月底的211.28亿美元的高位还是有较大差距，因此估计还不存在明显的空仓离场导致美指反弹的可能。从这个角度看，美元指数反弹也存较大难度。当然如果投机欧元多仓离场，可能导致助力美元企稳，只是目前出现这种状况的可能性并不大，因为缺乏让市场转势的重磅消息。

CFTC投机客持有美元净空仓和欧元净多仓示意图：reut.rs/2DbPcY7

在趋势走势中，任何支撑阻力位都是用来突破的，对人民币汇率而言同样适用。人民币汇率弹性上升之后，监管退出常态式干预，人民币的某个具体价格早非监管关注重点，如果市场需求可以及时出清，超调的概率势必大幅降低，而较高弹性对国际收支的自动调节作用也将得到更好体现，只要不引起市场不适，人民币在6.2或6.5亦或者6.8均不是问题。

如何观察监管认为市场变化超出了容忍范围？一个可以观察的窗口就是监测某个时点是否重启逆周期因子，以避免羊群效应；如果在某个位置连续出现预测值和实际值较大偏差，则可基本判断监管层采取某种手段，亦可视为政策信号。

而在此之前，理应跟随趋势进行合理避险，如有短期结汇需求的，可以考虑远期结汇，或者以组合期权的方式进行操作等；而有购汇需求的可以暂时观望，等待人民币调整的时机。

不论如何人民币进入较高弹性时代后，之前的赌方向的思路已行不通，企业应该逐渐培养和提高适应汇率双向波动的能力，树立正确的金融风险意识，专注主业，管理好货币敞口风险，不要用市场判断替代市场操作。（完）