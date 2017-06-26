投资焦点：2017年已走过半程 油市和股市冰火两重天

路透伦敦6月23日 - 全球股市有望创1998年以来的最佳上半年表现，当时全球市场从亚洲危机中复苏；不过油价和美元都有可能创数年来最大的上半年跌幅。

首先，过去这六个月最大的特点是，以美国总统特朗普承诺数万亿美元支出为前提的特朗普行情逐渐瓦解。

其次，欧洲政治和经济增长前景转变，吸引投资者重返欧洲大陆，这是第二个特征。

年初以来及英退公投以来资产表现百分比变化：

tmsnrt.rs/2sHqcF2

上述图表显示，MSCI明晟新兴市场指数和欧洲股市.FTEU3涨16-17%，提振了全球股指今年迄今涨幅达约10%。

另一方面，2017年油价表现最差，尽管石油输出国组织(OPEC)日供应减少近200万桶。

页岩油和尼日利亚等产油国的高产出削弱了OPEC减产效果，布兰特原油期货上半年重挫20%，创1997年以来最大的上半年跌幅。这样的跌势勾起了人们对2014年下半年油价暴跌50%的回忆。

不过股市却保持得不错，尽管6月稍早出现了一波科技股的大跌走势，以及偏弱的美国经济数据暗示价格上涨速度将放缓，且2017年初流行的“特朗普通胀”交易模式遭遇重大打击。

虽说美联储今年已经加了两次息，但美元指数已经下跌4.5%，这是2006年以来最差的年度开局。

“从全球角度来看，对风险资产的偏好增强，”荷兰银行首席投资官Didier Duret表示。

Duret指出，这里有法国和荷兰大选中极右翼、反建制政党失败，和全球经济增长同步复苏的原因。欧元区今年的增速料达到2%，为10年来最佳，而最新的数据显示消费者信心也触及16年高位。

在陷于退欧事物、刚刚经历了一场让人大跌眼镜选举的英国，英镑兑欧元下跌了3%，而英国公债和富时100指数(FTSE 100).FTSE则分别上涨了2.4%和6.4%。

新兴市场也迎来了贸易和经济反弹。

“越发有一种观点，即我们正迎来累积性稳定，波动率下降的同时各资产之间的相关性也下降，这对为股市创造动力来说具有建设性，”Duret说。

尽管美国股市年初迄今回报率接近10%，但许多投资者认为欧洲股票回报率更高，接受路透月度调查的基金已将欧元区股票曝险提高至九个月高位。

百达资产管理有限公司首席策略长Luca Paolini称，“此前有许多不投资欧洲的理由，而目前欧洲成长已快于美国。”Paolini青睐欧洲和新兴市场股票。

上周美国股票资金流出规模创五周来最高。

**完美着陆**

新兴市场未受美国升息，以及油价和科技股下跌的影响。尽管新兴市场股票表现最优，以新兴市场货币计价债券带来的美元计价回报率接近10%，而硬通货主权债回报率为6%。

“去年底时，人们都在做多美元，但一下子人们意识到美元走势越来越弱。通常当这样的情况出现时，对于新兴市场资产来说，是非常好的，”瑞士投资管理企业Prime Partners投资长FrancoisSavary称。

他补充称，鉴于新兴市场资产过去五年表现逊色，未来一年有可能进一步上涨。

但在新兴市场内，表现优劣皆有。 reut.rs/2tKWzBt

严重依赖石油的俄罗斯股市重挫17%，去年末该国股市表现亮眼。而能源进口国土耳其股指.XU100上涨了30%，尽管存在通胀、国内政治风险和政策不稳定等问题。

墨西哥披索的表现在全球名列前茅，兑美元上涨14%，因对特朗普兑现反贸易和反移民承诺能力的信心下降。

最大的黑马可能是波兰兹罗提，兹罗提兑美元大涨逾10%，大幅领先于欧元兑美元5.8%的涨幅。

巴西雷亚尔走势倒数，2017年来跌5%，因新的腐败丑闻带来冲击。

“未来六个月的问题，是欧洲的积极势头能走多远，”荷兰银行的Duret称。“以及中国能控制经济放缓吗？能继续完美软着陆吗？”

今年以来以及英国脱欧公投以来全球资产表现：tmsnrt.rs/2sHqcF2

2017年新兴市场：tmsnrt.rs/2ihRugV

2017年全球主要汇率变动：tmsnrt.rs/2pokkMt

(完)