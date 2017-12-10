数字货币：比特币飙升后回落，等待大型交易所期货上市

路透伦敦/纽约12月8日 - 比特币周五在10个小时内贬值近五分之一，令人担心市场可能要崩盘。在之前的48小时比特币飙升逾40%。

在疯狂的星期四，比特币在不到一小时时间在GDAX交易所从16,000美元下方直冲至19,500美元，而在Bitstamp报价仍约为15,900美元。GDAX总部位于美国，是全球最大的比特币交易所之一。一些市场人士认为比特币大涨的原因是一些主要交易所将推出比特币期货。

周五0200GMT左右，比特币在Bitstamp升至16,666美元，但在1200 GMT左右便跌至13,482美元，跌幅超过19%，最新下跌8.2%，报15,232.32美元。

芝加哥期权交易所(Cboe)全球市场交易所将推出比特币期货，随后下周芝加哥商业交易所集团(CME Group)也将推出比特币期货。

伦敦OANDA资深市场分析师Craig Erlam称，投资者可能在Cboe期货上市之前对比特币的涨势进行获利了结。该期货给认为比特币涨势过快过大的投机客提供了机会。

“今天早上下跌后开始上涨，说明仍有低接买盘的需求，但如果看不到之前那种涨势，这种需求可能不会持续，”Erlam称。

比特币周线仍然上涨接近三分之一。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)