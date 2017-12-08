焦点：比特币摆出上攻16,000美元姿态 泡沫破裂警笛愈加响亮

路透伦敦/纽约12月7日 - 比特币周四蹿升至略低于16,000美元的纪录高点，之前在略逾一周时间里攀升约60%，有关这种电子货币的泡沫是否即将破裂的争论也愈演愈烈。

2017年11月9日，拉脱维亚首都里加，一次科技创新展会上的比特币标识。REUTERS/Ints Kalnins

由于价格急升，美国最大的电子货币交易平台难以跟上交易量创纪录增长的需要，而第一支比特币期货合约即将推出，将会进一步引爆投资者的兴趣。

支持者认为，比特币是一种极好的交易媒介和保值方式，很像贵金属。他们还争辩说，这比传统货币要好，因为不受央行操纵。

比特币的供应量最终会限制在2,100万，目前已经流通的约有1,670万。

但批评者表示，比特币价格飙升是一种主要靠投机吹大的泡沫，因此其走势很容易大幅反转。摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在9月便石破天惊地喊出，比特币是一种诈骗。

“比特币仍为一场豪赌，因其在很大程度是一项身处未知领域的资产，我们以前都没有经历过，”deVere Group创始人兼执行长Nigel Green表示。

“此外，一个几近垂直陡升的资产，通常应会引起投资者的警惕，”他补充道。

身为全球最大加密货币的比特币今年以来估值已大涨15倍之多。

根据交易网站Coinmarketcap，比特币最新这波涨势令其市值逼近2,800亿美元。相比之下，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)市值则在2,880亿美元左右。

分析师们表示，Cboe Global Markets (CBOE.O)旗下的Cboe期货交易所周末将推出比特币期货交易，这助长了比特币的涨势，因各界预期这将吸引更多投资者进入市场。

一周后芝商所(CME Group)将推出比特币期货，纳斯达克(Nasdaq) (NDAQ.O)计划明年推出。

比特币在Bitstamp交易所高见15,995美元，日内涨逾14%，最新报15,299,97美元。

美国最大的数字加密货币交易平台Coinbase周四发表推文称，流量创纪录导致其一度中断。该平台已恢复运转。

一些投资者称，仍然认为比特币还有大涨空间。

“有可能会触及20,000美元，因为这么多资本在涌入，而且是目前流动性最好的加密货币，”DLJ Capital创始人及董事长David Drake称。

其他交易平台显示比特币汇价各有不同。比方说，在机构交易平台GDAX，比特币突破19,000美元，在itBit上则触及16,000美元上方。

这种价格差异可能带来市场间的套利机会，令投机更上一个水平。

高盛(GS.N)发言人Tiffany Galvin周四称，随着交易所在未来几日陆续推出新合约，高盛计划为一些客户进行比特币期货清算。

Tiffany Galvin称，该行在“评估比特币期货合约的特性和风险，这是我们标准职责程序的一部分。”(完)