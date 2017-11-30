比特币飙破11,000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑

路透伦敦/纽约11月29日 - 比特币周三升越11,000美元关口，连续第六天创下纪录新高，此前更在短短12个小时内便涨逾1,000美元，这让市场愈发担心一个迅速膨胀的泡沫可能将以惊人的方式破裂。

自年初以来上涨逾10倍后，比特币周三又一度跳升15%，但纽约午后在最大且流动性最佳的加密货币交易所之一--卢森堡Bitstamp平台上报9,500美元，日内下跌3.7%。

“一如许多经验丰富的交易商所熟知，任何资产涨得越高，到时也往往跌得越快，这样的时刻将会来临，”外汇经纪公司AxiTrader的首席市场分析师James Hughes表示。

比特币在亚市早盘首度升破10,000点大关，之后又在不到12个小时内站上11,000美元，来到11,395美元。

比特币的快速大涨引发无数警告，称其已经进入泡沫区域。但这些警告却没什么效果，又有数十家新的加密货币对冲基金进入市场，散户投资者也纷纷涌入。

伦敦Blockchain.info是全球最大的比特币钱包提供商之一，该公司周三对路透表示，周二新增用户数量创纪录，有10万多名用户注册，总用户数量超过1,900万。

证据显示，鲜有用户是为了将比特币作为交换手段而买入，而是进行投机以增加他们的资本价值。

“现在的情况跟比特币作为货币的功能一点关系都没有--纯属一片狂热，”英国剑桥大学贾吉商学院研究员Garrick Hileman表示。

知情人士周三表示，纳斯达克(Nasdaq) (NDAQ.O)计划于2018年推出基于比特币的期货合约。

怀疑论者表示，这是一个典型的投机泡沫，与实体金融市场活动或经济没有关联，其中摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称比特币是个“骗局”。

但尽管迪蒙等人称比特币存在泡沫，但现在主流投资者的共识是，不否认比特币的涨势可能持续下去。

比特币大涨互动图：tmsnrt.rs/2AHKJPd

比特币价格图表：tmsnrt.rs/2zP1FDu

比特币波动率劲升图表： tmsnrt.rs/2AGgLLu (完)