调查：发达市场债券收益率升幅料缓慢 因通胀率较低

2017年4月28日，摆拍的美元、欧元和英镑。REUTERS/Dado Ruvic

路透9月29日 - 一项路透调查发现，发达经济体公债收益率(殖利率)未来几年的上升速度料温和，因通胀低迷使之受限，即便主要央行逐步撤出超宽松政策。

尽管全球经济今年动能增强，但主要央行有关通胀的目标和他们收紧政策的倾向之间仍存在差距。

很多国家的通胀率仍未达到目标，而且预计一段时间内不会达到，对此股市完全消化，今年触及纪录高位。

但9月21-28日对60名债券策略师和分析师的最新调查显示，预计公债收益率涨势相比三个月前将受限。

年底时美国10年期公债收益率料为2.43%，与年初水平持平，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2017年已升息两次，而且料在12月再升息一次。

美国两年期公债收益率一年后料较周四的1.47%上升逾60个基点至2.10%，与美联储料收紧政策的路径一致。美国两年期公债收益率对利率预期非常敏感。

但美国10年期公债收益率一年后料仅上升约50个基点至2.75%，三个月前预估为升至2.90%。

这显示美国10年期和两年期公债收益率之差一年后将缩窄至约65个基点，创近10年来最窄水平；当年前后全球很多地区陷入衰退。

“基本上这意味着从现在起12个月后，我们很可能会进入、或者将快速接近经济周期的尾声，而收益率曲线趋平将影响经济预期，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

“通过时间推移和其他随机因素，现在我们很可能更加接近下波经济下行，不过市场将在此前六至12个月开始消化该项风险。”

此前，美联储宣布从10月开始缩减其规模超过4万亿(兆)美元的资产负债表。

当问及美联储目前资产负债表正常化的计划步伐时，30位受访者中除一名外都认为“刚刚好”。一人认为“太慢了”。

“步伐较快可能会扰乱市场，美联储希望避免较长期公债的大举抛售，”法国外贸银行(Natixis)固定收益策略师Cyril Regnat说道。

**同样的剧情在欧洲上演**

德国10年期公债收益率今年累计升幅超过25个基点，因欧元区经济境况改善，英国公债收益率上涨了约15个基点，因英镑下滑已推高通胀率。

预期德国10年期公债收益率未来12个月将较周四的0.49%上涨约35个基点，至0.85%。

尽管外界普遍预期欧洲央行将会在10月会议上宣布明年将会削减每月购债规模。

预期英国10年期公债收益率一年后将上涨10个基点左右至1.50%，即使英国央行可能最快在11月加息。

“长债收益率走势显然受到诸多不确定性影响。”富国银行资深经济分析师Sam Bullard说道。(完)