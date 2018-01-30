欧洲汇市：英镑上涨，此前央行总裁卡尼称注意力回到抑制通胀

路透伦敦1月30日 - 英镑兑美元周二上涨，此前英国央行总裁卡尼称，该央行正在将注意力转回至抑制通胀，这支撑了投资者对央行将比预期更快地约束货币政策的押注。

卡尼在讲话中称，民间部门“正逐渐增强”，看似未来几年薪资增长将加快，有助于该央行回到抑制通胀这一更惯常做法上。

英国央行曾暗示，在薪资压力增长前不太可能进一步升息。

下周央行将要进行今年第一个利率决定，同时要发布季度通胀报告，可能会令央行注意力转向经济增长的更健康前景上，而不是担心“滞胀”，法国农业信贷银行10国集团外汇策略负责人Valentin Marinov称。

“看似他已经确认劳动力市场收紧会带来薪资增长提速，”他称。

Marinov还表示，资金在月末从普遍走软的美元中撤出，以及企业英镑出脱对冲，也给英镑带来提振。

英镑升0.5%，报1.4143美元，英镑兑欧元升0.3%，报0.87715英镑。

但围绕脱欧的政治不确定性仍左右着英镑的走势。

周二早些时候，英镑兑美元跌至一周低点，跌穿1.4美元关键水准，此前一份泄露出来的政府分析指出，在各种情境退欧后英国的景况都将转差。

英国料将于2019年3月29日退出欧盟，但政府内部和特雷莎梅所属的保守党对于以何种关系取代46年的欧盟会籍存在严重分歧。

这些分歧本周令投资人感到担忧，特别是英国暗示在能够达成过渡协议之前，还有很多事项待完成。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)