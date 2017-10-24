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芝加哥期市：玉米期货触及八日最高位，因美国收割进度令人失望
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2017年10月24日 / 凌晨1点59分 / 1 天内

芝加哥期市：玉米期货触及八日最高位，因美国收割进度令人失望

2 分钟阅读

    路透悉尼10月24日 - 美国玉米期货周二微涨，录得八日内最高水平；美国农业部称收割进度落后于市场预期。
    
    0112 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约涨0.2%，报每蒲式耳3.52美元，稍早曾触及10月16日以来最高位3.52-1/4美元。玉米期货上日收涨2%。
    
    主力大豆期货涨0.1%，报每蒲式耳9.81-1/2美元。大豆价格周一收涨0.2%，日内一度触及10月12日以来最低位9.75美元。

    主力小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.37-3/4美元，周一收盘涨2.8
%。

    美国农业部(USDA)称，截至周日美国玉米收割已完成38%，低于分析
师预期的44%。

    美国大豆收割已完成70%，高于分析师预期。

 以下为0112 GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦    437.75    1.00  +0.23%    +2.76%      442.47   54
 CBOT玉米    352.00    0.75  +0.21%    +2.18%      350.76   59
 CBOT大豆    981.50    0.75  +0.08%    +0.28%      972.68   53
 CBOT稻米     11.95  -$0.02  -0.21%    -1.04%      $12.21   41
 WTI原油      51.94   $0.04  +0.08%    +0.91%      $50.90   62
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.176  $0.001  +0.10%    -0.20%                 
 美元/澳元   0.7816   0.001  +0.14%    -0.03%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 王兴亚/徐文焰)

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