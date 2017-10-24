芝加哥期市：玉米期货触及八日最高位，因美国收割进度令人失望

路透悉尼10月24日 - 美国玉米期货周二微涨，录得八日内最高水平；美国农业部称收割进度落后于市场预期。 0112 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约涨0.2%，报每蒲式耳3.52美元，稍早曾触及10月16日以来最高位3.52-1/4美元。玉米期货上日收涨2%。 主力大豆期货涨0.1%，报每蒲式耳9.81-1/2美元。大豆价格周一收涨0.2%，日内一度触及10月12日以来最低位9.75美元。 主力小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.37-3/4美元，周一收盘涨2.8 %。 美国农业部(USDA)称，截至周日美国玉米收割已完成38%，低于分析 师预期的44%。 美国大豆收割已完成70%，高于分析师预期。 以下为0112 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 437.75 1.00 +0.23% +2.76% 442.47 54 CBOT玉米 352.00 0.75 +0.21% +2.18% 350.76 59 CBOT大豆 981.50 0.75 +0.08% +0.28% 972.68 53 CBOT稻米 11.95 -$0.02 -0.21% -1.04% $12.21 41 WTI原油 51.94 $0.04 +0.08% +0.91% $50.90 62 汇率 欧元/美元 $1.176 $0.001 +0.10% -0.20% 美元/澳元 0.7816 0.001 +0.14% -0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王琛/王灿；审校 王兴亚/徐文焰)