芝加哥期市：小麦期货触及六个月高点，受美国乾旱气候担忧影响

路透悉尼2月8日 - 美国小麦期货周四升至六个月高点，因为有关美国主要产区乾旱气候的担忧引发了潜在产量下降的忧虑。 0206GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货涨0.5%至每蒲式耳4.63美元；此前一度触及2017年8月以来最高水平4.64-1/2美元。小麦期货周三收盘涨3.2%。 CBOT主力大豆期货变动不大，报每蒲式耳9.83-1/2美元；周三上涨1.7%。 CBOT主力玉米期货下跌0.1%，报每蒲式耳3.64-3/4美元；上日上涨0.5%。 市场担心美国乾旱天气对小麦造成影响，这提振了价格上涨。虽然2018年小麦仍处于冬季休眠期，但土壤墒情不好，促使1月作物评级大幅下调。 美国农业部(USDA)周四将发布最新的供需报告。接受路透调查访问的分析师平均预测，USDA将上调2017/18年度大豆的年末库存预估，这反映出出口疲软。 以下爲0206 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 463.00 2.50 +0.54% +3.75% 435.76 72 CBOT玉米 364.75 -0.50 -0.14% +0.34% 354.64 67 CBOT大豆 983.50 0.50 +0.05% -0.28% 975.18 51 CBOT稻米 12.42 -$0.08 -0.64% -1.04% $12.13 57 WTI原油 61.48 -$0.31 -0.50% -3.01% $63.29 28 汇率 欧元/美 $1.227 $0.001 +0.07% -0.85% 元 美元/澳 0.7827 0.001 +0.08% -0.99% 元 (完) (编译 王灿/李春喜; 审校 陈宗琦/张若琪)