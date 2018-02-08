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February 8, 2018 / 2:55 AM / in 2 days

芝加哥期市：小麦期货触及六个月高点，受美国乾旱气候担忧影响

2 分钟阅读

    路透悉尼2月8日 - 美国小麦期货周四升至六个月高点，因为有关美国主要产区乾旱气候的担忧引发了潜在产量下降的忧虑。

    0206GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货涨0.5%至每蒲式耳4.63美元；此前一度触及2017年8月以来最高水平4.64-1/2美元。小麦期货周三收盘涨3.2%。

    CBOT主力大豆期货变动不大，报每蒲式耳9.83-1/2美元；周三上涨1.7%。
    
    CBOT主力玉米期货下跌0.1%，报每蒲式耳3.64-3/4美元；上日上涨0.5%。
    
    市场担心美国乾旱天气对小麦造成影响，这提振了价格上涨。虽然2018年小麦仍处于冬季休眠期，但土壤墒情不好，促使1月作物评级大幅下调。
    
    美国农业部(USDA)周四将发布最新的供需报告。接受路透调查访问的分析师平均预测，USDA将上调2017/18年度大豆的年末库存预估，这反映出出口疲软。

 以下爲0206 GMT报价：
 合约         价格    变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                          值  
 CBOT小麦   463.00    2.50    +0.54%     +3.75%       435.76    72
 CBOT玉米   364.75   -0.50    -0.14%     +0.34%       354.64    67
 CBOT大豆   983.50    0.50    +0.05%     -0.28%       975.18    51
 CBOT稻米    12.42  -$0.08    -0.64%     -1.04%       $12.13    57
 WTI原油     61.48  -$0.31    -0.50%     -3.01%       $63.29    28
 汇率                                                             
 欧元/美    $1.227  $0.001    +0.07%     -0.85%                   
 元                                                           
 美元/澳    0.7827   0.001    +0.08%     -0.99%                   
 元                                                           
 (完) (编译 王灿/李春喜; 审校 陈宗琦/张若琪)
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