《SAFT专栏》共同基金投资人的普世性问题：回报落差

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月26日 - 不论你身处全球哪个地区，如果你投资共同基金，你的做法很可能是错的。

这是投资研究机构晨星(Morningstar)首次在研究全球开放式共同基金投资人回报时，将进入及退出基金的时间点纳入考量后，所得出的结论。

不过情况并非毫无希望，关键在于选用一些计划，限制共同基金投资人不当的市场择时(market timing)次数。

在多数地区及多数基金种类中，投资者都饱受“投资回报落差”之苦。美国基金投资者的10年年化回报率平均3.96%，低于一般基金平均的4.33%回报率，如果投资人在这段期间就这么把投资组合放着不管，回报率则可以达到5.0%。

以卢森堡基金作为欧洲投资人的代表指标来看，投资人的10年平均年化回报率只有2.24%，远低于一般基金平均的2.98%回报。新加坡、台湾、香港、加拿大投资人的平均五年回报率也是呈现落后，英国投资人则是差不多刚好齐平。

该研究衡量的是货币加权收益，而非更为普遍的时间加权收益。前者阐明的是流入和流出基金的资金，衡量投资者如何以及在何时实际将资金投入或者撤出基金。这与时间加权收益不同，体现的不是基金与市场相比的表现，而是基于一般投资者的行为和基金的表现，他们的资金实际上的复合收益。

由于投资者试图选择市场时机，或是利用某一位基金经理的经验，他们往往会搬起石头砸自己的脚，会错过回报率较好的时期，而在回报率变得低于平均水准之前介入。

这一结果显示全球多数市场和多数基金类型投资回报落差的普遍趋势。该数据还表明，基金的费用也很重要，但并非仅仅从通常的控制成本方面来说。

“当考虑到费用时，投资者的回报往往会在基金费用上升时下降，而且回报率降幅往往大于基金费用之差，表明高费用基金的投资者和基金经理的表现不佳，而低成本基金的投资者和基金经理往往更加明智，”晨星的Russel Kinnel在报告中说。

成本较高的共同基金为了证明收费合理，似乎可能会冒更大的风险。

**操作纪律**

早前的研究亦显示，资金流入较少的基金在随后的一个月往往能产生更好的回报。一份Research Affiliates研究显示，资金流情况排名前20%的基金，次月产生的回报不到资金流排名垫底20%基金的三分之一。追逐alpha(阿尔法)，也就是表现优于同侪，是注定失败的游戏。

“追求alpha正值导致投资策略和经理人经常更换，讽刺的是，这种追求却是共同基金投资人和养老基金录得alpha负值的原因。投资者应当意识到，那种受到广泛效仿的挑选作法，技术上而言就是企图对基金经理alpha进行择时，”Research Affiliates的Jason Hsu在2015年写道。(here)

“由于蔚为主流的经理人风格不断替换，更换经理人的决定便如同在对管理风格因素的回报进行择时。共同基金投资人和养老基金等顺应周期的投资者成绩不好，正是反周期因子回报持续存在的原因。”

晨星的研究显示，自动投资计划数据喜人，这其中的资产配置决定不是由资产所有者凭直觉或基于研究做出，而是根据预设的计划。澳洲养老金计划实际上显示出投资回报正差值。美国目标日期基金也“持续”产生投资回报正差值，而韩国“一般储蓄计划”则通过每月自动投资来防范市场择时的风险。

研究显示，“这些相对简单的计划效果奇佳，让投资者继续投资，而且避免在不恰当的时机投资。看到这种投资在三种不同投资文化里取得成功，是对其在全球范围内推行的一个有力背书。证据显示，这个想法的优点是，能帮助投资者发挥退休计划的潜力。从某种意义上说，默认选择低成本分散投资，可以将定益和和定存养老金计划的一些优点结合起来。”

普通投资者正需要来自外界的一些约束，来避免自己因贪心或恐惧而犯错。

(本文刊出时，James Saft并未对内文提及之证券有任何直接投资。他有可能以基金投资者的身分间接持有。您可透过jamessaft@jamessaft.com与其联络，或前往： blogs.reuters.com/james-saft 阅读更多原文专栏文章))(完)