（更正）万豪与阿里巴巴合作 瞄准中国赴海外游客户

(更正：因英文原文有误，第四段更正为“阿里巴巴最终将负责运营万豪的中文网站和应用程序”)

路透8月7日 - 全球最大的酒店联锁运营商万豪国际(Marriott International)(MAR.O)周一称，将与中国阿里巴巴集团(BABA.N)合作，从规模愈发庞大的中国人赴海外旅游市场中分一杯羹。

万豪表示，将与阿里巴巴成立合资企业，使中国游客可以通过阿里巴巴的旅游服务平台--飞猪(Fliggy)预定万豪酒店的房间。

万豪全球首席商务官Stephanie Linnartz接受采访时称，游客可以在万豪的奖励计划中注册，通过飞猪享受到会员专属特惠价格。

Linnartz还表示，阿里巴巴最终将负责运营万豪的中文网站和应用程序。

两家公司表示，游客将可透过阿里巴巴的支付宝付款。

根据Evercore ISI股票分析师Rich Hightower，对锁定国内游和出境游中国游客的企业来说，中国的长期市场商机庞大。

这两家公司在声明稿中称，未来五年中国游客的出行量估计会有七亿人次。Linnartz表示，万豪的该合资案主要聚焦于中国的出境游旅客。

万豪周一在纳斯达克收高1.1%，但在该公司公布第二季获利后，盘后股价下跌1.8%。

阿里巴巴股价在纳斯达克收高3.6%至158.84美元。(完)