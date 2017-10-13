新加坡金管局一如预期维持政策不变 称明年经济或减速（更新版）

路透新加坡10月13日 - 新加坡金管局周五维持货币政策不变，尽管该国第三季经济增长速度超过市场预期。金管局称，随着全球经济复苏进入较成熟阶段，明年经济增速可能略微放缓。

金管局表示，将维持坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率为零，并称维持汇率政策区间的宽度与中点不变。

新加坡贸工部公布数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率成长6.3%，远超过路透调查预估中值的成长3.2%。

“金管局在2016年10月(的货币政策声明中)指出，中性政策立场在较长时间内是适宜的。鉴于现阶段的经济前景，以及符合中期物价稳定，金管局将维持(坡元名义有效汇率)政策区间的升值速度在0%不变，”金管局在半年度货币政策声明中表示。

金管局公布政策决议后，坡元兑美元SGD=D3下跌，日内最新下滑0.1%至1.3540坡元。

“这与欧洲央行有点类似，同样是增长提速，但通胀没有上升到让金管局需要开始收紧政策的程度。另外则是就业市场仍将相当疲弱，即使过去几季我们看到了些许改善，”瑞士信贷分析师Michael Wan表示。

“在时序将迈入2018年之际，他们让自己在必要时有一些空间可以紧缩政策。但目前没有急迫的理由要紧缩政策。”

新加坡金管局通过调整汇率区间而非利率来管理货币政策，将坡元兑主要贸易伙伴货币的汇率涨跌幅限制在一个秘而不宣的区间

由于全球对电子产品和半导体的需求改善，新加坡仰赖贸易的经济今年已有所增长，然大多数分析师预期金管局周五将按兵不动，因缺乏强劲的通胀压力。

路透对25名分析师所做调查显示，有24位预计新加坡金管局本月将维持货币政策不变，一人预计政策将收紧。(完)