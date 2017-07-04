民信金控与Wattle Health以8000万澳元收购澳洲婴幼儿奶粉企业

路透香港7月4日 - 香港金融服务商--民信金控(0273.HK)周二宣布将与Wattle Health(WHA.AX)联手，收购澳洲婴幼儿配方奶粉生产商--Blend and Pack Pty Ltd的八成股权，涉资8,000万澳元。

声明称，民信金控旗下Mason Food将持有Blend and Pack的75%已发行股本，Wattle Health持股5%。

Blend and Pack为中国国家认证认可监督管理委员会认证的八家澳洲婴幼儿配方奶粉制造商之一，可生产出口至中国市场的婴幼儿配方奶粉（婴儿、较大婴儿及幼儿配方奶粉）。该公司有能力每年生产约2,000万罐婴幼儿配方奶粉。

民信金控表示，公司通过多次收购及投资，已在中国创建了大型母婴童生态圈并间接拥有珠海爱婴岛商贸连锁有限公司的大部分实益权益，后者为华南及华东地区拥有逾1,200间＂爱婴岛＂品牌的企业及特许经营店区域网络的母婴童产品专营零售商的控股公司。

民信金控称，通过是次收购与Wattle Health形成战略联盟，后者专注婴幼儿配方奶粉及固体乳制品，拥有27项自有产品配方。（完）

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