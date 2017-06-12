焦点：特雷莎·梅重新启用政治对手 力图在英退谈判前保持党内团结

路透伦敦6月11日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日保留了多数现内阁大臣，但启用了她在党内的一个主要对手、主张脱欧的高文浩(Michael Gove)，试图在保守党失去议会的多数地位后，保持党内团结，而英国退欧谈判也即将开始。

特雷莎·梅表示任命高文浩担任农业大臣，是为了汲取“全保守党”的经验，高文浩长期担任内阁大臣，在特雷莎·梅担任内政大臣时二人曾起过冲突。

在对背信弃义和政治勾心斗角的一片指责声中，特雷莎·梅的此项任命出乎大家的意料。去年高文浩担任司法大臣时被特雷莎·梅解职，他当时参与竞选保守党领袖，曾迫使现外交大臣约翰逊选择了退出。

但特雷莎·梅豪赌提前大选，却让保守党失去了议会多数地位，特雷莎·梅需要将失落的保守党团结起来，不光为支持她的退欧谈判，也是为了与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成协议共同组阁，保住其首相大位。

她表示，“我现在所做的是着手处理当前的要务。我认为那很重要，我认为那是公众希望看到的。他们希望看到能带来确定性和稳定的政府。”

“今天我所做的就是，让党内人士接受邀请加入我的内阁，而且很关键的一点是，我已经网罗到整个保守党内的精英。我相信这一点十分重要。”

**在党内地位削弱**

特雷莎·梅在周四议会选举没能赢得多数席位的情况下组阁。本次选举保守党在下议院赢得318个席位，主要反对党--工党获得262席。

工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)称，他仍有可能成为首相，但他所在政党显然无法成立一个多数派政府。他认为，今年稍晚或者2018年初可能就需要来一次新的选举。

特雷莎·梅证实，除了Gove以及她的亲密盟友Damian Green之外，其余内阁部长多数为上届留任。Green被提拔为内阁办公室部长，负责政府的日常运转。

这标志着一个明显的转变，计划将那些被认为不够忠诚的人清理出去--这是她在党内地位削弱的迹象，保守党素来青睐那些强势领导人。

她进而赢得了忠诚者的大把承诺，但还是必须在周一的一次会议上让保守党议员们同意她继续担任首相。

“我将会支持她，我所交谈过的每个人差不多也都会支持她，”曾被称为有可能接替特雷莎·梅的约翰逊说。国际贸易大臣福克斯也表示，她是带领英国脱欧的唯一人选。

**拉拢政敌**

再过一周，英国将展开退欧条款协商，这种空前复杂的磋商需于2019年3月底前结束，届时英国将真正退欧。

目前看来这个时间框架比之前更显紧张，尤其是特雷莎·梅此次选举遭受重挫，使得反对她“硬退欧”立场的党内人士声势壮大。硬退欧是指离开欧洲单一市场和关税联盟。

保守党消息人士表示，延揽Gove入阁可能暗示特雷莎·梅从炒掉前财政大臣奥斯本一事学到了教训。去职后的奥斯本转任英国旗帜晚报(Evening Standard)编辑，成为直言不讳的批评家。

“如今特雷莎·梅跟僵尸一样。目前只是她还要在死囚室待多久的问题，”奥斯本对英国广播公司(BBC)表示。

此举可能让批评特雷莎·梅执政风格的保守党议员重燃希望。已有几位议员表示特雷莎·梅把权力过度集中于自己身边的圈子，架空了内阁与议会。

特雷莎·梅身边的左右手--Nick Timothy与Fiona Hill已于周六辞职。这两人之前一直是部分人重点批评的对象。

“我希望内阁能更多地进行集体决策。我与其他高层同僚已明确向她表达了这一点，”英国国防大臣法伦表示。

**与DUP的协议**

现在特雷莎·梅组阁的唯一希望是赢得北爱尔兰民主联盟党(DUP)的支持。该党在大选中获得10个席次。她正在寻求达成所谓的信任投票与预算表决合作协议，这将要求DUP对保守党的主要立法表决给以支持，但不参与加入正式的执政联盟。

周末DUP由于宗教原因不工作和协商，但两党官员将在周一会面，DUP领袖福斯特(Arlene Foster)对天空新闻(Sky News)表示，她周二将与特雷莎·梅会面。

资深保守党议员Graham Brady表示，能否获得在社会问题上比较保守的DUP的支持，在保守党内引发担忧。DUP高度关注北爱尔兰特定的政治复杂性。

“我认为有人担心DUP的政策以及北爱尔兰的内部政策，但我觉得无论达成何种协议，显然都不会是全面的执政联盟，”他对BBC广播表示。

DUP强烈反对同性婚姻和堕胎，与保守党的政策不一致。

即便达成一份协议，特雷莎·梅在争取议会支持她的退欧立场时可能也颇不容易。

英国国防大臣法伦对BBC表示，政府将能够为其退欧计划凝聚议会的支持，并称“我认为我们的退欧立场没有改变。”

但保守党议员Anna Soubry则不认同这种看法，她对天空新闻表示，“我认为她在退出单一市场方面在下议院不会获得绝对多数支持。”(完)