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马自达东京车展发布新技术 能将发动机燃油效率提高30%
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2017年10月25日 / 凌晨4点46分 / 1 天前

马自达东京车展发布新技术 能将发动机燃油效率提高30%

1 分钟阅读

路透日本广岛10月25日 - 汽车制造商提升车辆燃油效率是一场高风险、高成本的战争，然而内燃式发动机多年来最重大的技术突破，看来将来自于行业内规模相对较小的业者。

日本马自达(7261.T)已经超越全球竞争对手，开发出一款利用均质压缩点火(HCCI)技术的发动机，该技术可以节省油耗，被视为是高效燃油发动机的圣杯。

全球碳排放规范日趋严格，马自达的技术不仅能够延长内燃式发动机的寿命，也可望改善发动机的环保程度，因这个技术可以用于生产更有效率的汽油混合动力车及插电式混合动力车。

马自达将在本周东京汽车展上展示新的Skyactiv-X发动机。当该公司在2019年推出这款发动机时，公司称将比目前的创驰蓝天汽油发动机(SKYACTIV-G)燃油效率提高多达30%，而创驰蓝天汽油发动机已经是市场上燃油效率最好的发动机之一。

“我们的资源有限，因此和规模较大的车商不同的是，我们的研发资金没有办法投入很多的项目当中，”负责发动机发开的常务董事人见光夫表示。“这也是我们押注这个技术的原因...我们决定无论如何都要开发这个发动机，”人见光夫在马自达位于广岛的总部接受路透专访时表示。(完)

编译 张明钧; 审校 李春喜

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